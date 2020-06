CAMEROUN :: Mouvement d'humeur à Nexttel : Le top management fait toute la lumière sur l'affaire :: CAMEROON

Avec la mise en exécution du mot d'ordre de grève le 11 juin 2020 par un groupuscule d'employés de Douala, les dirigeants de sont vus dans l'obligation d'apporter des éclairages sur la situation en cours au sein de l'entreprise.

En début de matinée de ce jeudi 11 juin 2020, une poignée d'employés de l'entreprise Nexttel vêtus de noir et pancartes en mains se sont regroupés devant l'esplanade de la direction générale de l'entreprise de téléphonie mobile Viettel dont le nom commercial est Nexttel. Les différentes pancartes laissent entrevoir des messages de revendications.

Approchés par nos équipes surplace les porte parole de ces ''grevistes'' revendiquent entre autres : le paiement du 13e mois de l'année 2019, la réintégration de certains de leurs collègues licenciés, les congés payés et l'organisation des élections des délégués du personnel.

Face au mouvement de ce groupuscule d'employés et ex employés, le top management de l'entreprise a trouvé nécessaire d'apporter des éclairages sur la situation.

C'est ainsi qu'il nous feront savoir que l'entreprise Viettel dont les actionnaires majoritaires ont été débarqués récemment croule depuis plusieurs mois sous le poids des charges l'entraînant a être déficitaire. Malgré cette situation, le top management s'est débrouillé tant bien que mal à garder le cap en assurant aux employés leurs salaires à temps et sans le moindre franc en moins .

De plus Moussa Ousseini le responsable de la communication pour aller dans le sens des revendications de certains de ses collègues apportera la lumière sur ce mouvement point par point, en effet:

Sur l'Existence légale du « Syndicat National Autonome des Travailleurs des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication « SYNTIC », il déclare qu'Aucun certificat d’enregistrement du syndicat n’a été délivré par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.

Ce document attestant alors l’existence légale du Syndicat à propos d'une quelconque réduction des salaires de 50% , il répond que Cette affirmation est fausse. Il est demandé aux grévistes de prouver cette accusation par la production de leurs bulletins de paie qui attesteront leurs allégations. Précisons que ces derniers jusqu'ici n'ont pas été capables d'apporter des éléments pour soutenir cette accusation.Par ailleurs, il convient d’indiquer qu’une désinformation a fait l’objet de parution sur les réseaux sociaux et certains médias dans ce sens. Toute chose qui aurait été formellement démenti par le Top management de Viettel Cameroun.

À propos de L’élection du Délégué du personnel, le top management de Viettel affirme que c' est une préoccupation au sein de l’entreprise et celle-ci va se tenir dans les meilleurs délais. L’entreprise traversant actuellement une crise est plus portée à maintenir la qualité du « réseau » et la sécurité des emplois. Une fois la situation rétablie, cette élection sera effectuée.

Sur les plaintes de harcèlement au travail soulevées par ces employés, aucune preuve n'a été apportée pour soutenir celles-ci aussi le top management précise que ''La Société Viettel Cameroun compte plus de mille (1000) employés. S’il existe des harcèlements, il revient aux employés de les porter à l’attention de l’attention de la hiérarchie à travers les canaux formels de communication au sein de l’entreprise. Il s’agit par exemple de porter son mécontentement au Directeur des Ressources Humaines ou alors au Directeur Général''

Parlant du treizième mois ,il nous précisé que '' le treizième mois représente une gratification qui est payée lorsque l’entreprise a une activité rentable en fin d’exercice. C’est une forme de redistribution des dividendes. Une entreprise déficitaire comme la nôtre ne peut pas se permettre de payer le treizième mois quand les charges de fonctionnement ne sont pas couvertes''.

Tout de même nous avons pu constater que la grande majorité des employés de l'entreprise de téléphonie mobile vaque normalement a ses occupations professionnelles ce qui vient un peu corroborer les arguments du top management sur l'ambiance qui règne dans cette entreprise.