CAMEROUN :: 48è journée mondiale de l'environnement:Camrail plante 150 arbres à Douala :: CAMEROON

L'entreprise Camrail, filiale du groupe Bolloré Railways et concessionnaire du chemin de fer camerounais a célébré ce 05 juin 2020 à sa manière la journée mondiale de l'environnement .

Le Cameroun de concert avec la communauté internationale a célébré ce vendredi 05 juin la 48è édition de la journée mondiale de l'environnement.

A cette occasion, Camrail a voulu marquer le coup dans la capitale économique.

En collaboration avec la délégation régionale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable du littoral, elle a entrepris de mettre en terre 150 plants de Tecks et eucalyptus dans ses sites de Douala.

Il faut dire que Ces deux espèces d'arbres ont été choisies pour leurs propriétés : ils ont une grande capacité d'absorption du CO2 dont l'impact négatif sur la couche d'ozone n'est plus à démontrer. Et c'est Pascal Miny le directeur général de Camrail qui en présidant cette cérémonie a montré l'exemple en plantant le premier arbre. Il a été imité dans ce geste par ses plus proches collaborateurs ainsi que par le délégué régional de l'environnement, de la protection de la nature de du développement durable du littoral.

Une opération pareille démontre la volonté de Camrail de maîtriser son environnement qui s'inscrit dans la dynamique de préservation de la forêt et l'environnement des populations prônée par son top management. Celle-ci se manifeste par des actions plus significatives telles que : la signature de partenariats avec des sociétés agréées pour la gestion des déchets ; la mise à disposition aux ateliers centraux de bassa d'un casier de traitement des terres polluées ; La mise en place d'un dispositif de lutte antipollution ; la mise en place d'un plan d'urgence pour la circulation des trains des hydrocarbures sous la supervision du ministère des Mines et l'acquisition de locomotives nouvelle génération moins consommatrices d'énergie et dotées d'une technologie de conduite assistée.

Dans le même ordre d'idée, Camrail se déploie significativement contre le réchauffement climatique en ce que : Les déchets produits dans le cadre de ses activités font l'objet d'une gestion sélective dans le respect strict des exigences légales et réglementaires en la matière ; l'entretien périodique et l'acquisition des nouvelles locomotives ont permis de diminuer de façon significative l'émission du dioxyde de carbone et les impacts négatif de ses activités sur la couche d'ozone ; le personnel de Camrail est régulièrement sensibilisé sur l'utilisation rationnelle de l'eau et de l'électricité passant par la collecte , le tri sélectif et le stockage.