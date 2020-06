CAMEROUN :: Covid- 19: La diaspora d'Europe d'Etoa Meki au chevet des populations :: CAMEROON

Yaoundé, samedi 30 mai 2020. Chefferie traditionnelle du quartier Etoa- Meki, dans le 1er Arrondissement de la capitale politique du Cameroun.

Grande joie parmi les populations. Remise d'un don constitué de matériels de protection contre le Coronavirus.

Une initiative de Théophile Omoko Omoko, président de DIASPO - DONS ETOA - MEKI. Vivant en Belgique, le promoteur de l'initiative caritative, a mobilisé ses frères de la diaspora camerounaise d'Europe du quartier Etoa- Meki, afin que ces derniers, viennent en aide à ce quartier populeux et défavorisé, dans la lutte contre la propagation de l'épidémie du Coronavirus.



C'est ainsi que la remise des dons qui a eu lieu samedi dernier, a été présidée par le chef du quartier Etoa- Meki, lequel était entouré pour la circonstance, des 11 chefs de blocs de son quartier, ou de leurs représentants.

Au total, 11 cartons de savon de ménage, 11 seaux robinets de 50 litres ( avec sous - seaux), 12 tabourets et 1 500 masques de protection, ont en égal partage, été remis aux différents chefs de bloc du quartier Etoa- Meki. Les masques et les savons ont été distribués aux populations, tandis que les seaux robinets et tout leur appareillage ( sous - seaux et tabourets), ont été placés à tous les carrefours du quartier Etoa- Meki, pour que les populations y lavent régulièrement leurs mains.

DIASPO - DONS ETOA - MEKI était représenté par Nguillé René Léopold, lequel a procédé à la remise des dons au chef traditionnel du quartier Etoa - Meki. Ce dernier a précisé DIASPO - DONS ETOA- MEKI est une initiative de Théophile Omoko Omoko, avec le concours des autres membres de la diaspora camerounaise d'Europe ayant grandi au quartier Etoa- Meki.

Après avoir félicité Théophile Omoko Omoko l'initiateur de l'acte humanitaire, le chef du quartier a donné des instructions fermes à ses chefs de blocs, pour que les matériels de lutte contre la Covid- 19 offerts, soient distribués aux familles les plus démunies du quartier. " Les 11 blocs d'Etoa - Meki comptent chacun au moins 200 ménages. Ces dons ne sauraient donc bénéficier à tout le quartier. Je demande donc à mes chefs de bloc dont je connais la probité sans faille, de les distribuer aux familles les plus démunies. Il y a des familles si pauvres ici, qu'elles sont incapables d'acheter un savon de 50 francs CFA ", a fait savoir l'autorité traditionnelle.

Chargé de la Communication de DIASPO- DON ETOA - MEKI, Hubert Nyobé a indiqué qu'il s'agit d'un mouvement philanthropique naissant, et que selon Théophile Omoko Omoko son initiateur, le meilleur est à venir.