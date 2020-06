CAMEROUN :: Affaire Inès Laures Kamto : De présumés complices de l’évasion interpellés :: CAMEROON

Cinq gardiens de prison, des vigiles, un ambulancier et un garde malade en garde à vue à la division régionale de la police judiciaire de l’Ouest à Bafoussam.

L’avis d’évasion et recherche sur le territoire national publié par le régisseur de la prison centrale de Bafoussam n’a pas encore été fructueux. Le Dr Inès Laures Kamto court toujours depuis son évasion le mercredi 13 mai dernier. Elle a disparu à l’hôpital régional de Bafoussam aux environs de 4h du matin de ce jour où elle était internée pour des raisons de santé depuis quelques jours. Une fois son évasion constatée, les procédures afin de la retrouver et de démasquer les complices ont été engagées par les autorités compétentes. Ainsi, des présumés responsables et complices de l’évasion de Cyrille Inès Laure Nounamo Kamto ont été interpellés et gardés à vue à la division régionale de la police judiciaire de l’Ouest à Bafoussam.

Il s’agit de cinq gardiens de prison, des vigiles en service à l’entrée principale de l’hôpital régional de Bafoussam, un ambulancier et un garde malade. Ils sont suspectés d’avoir contribué à l’évasion de cette femme politique, militante du Rdpc, accusée de vol à l’aéroport de Bafoussam-Bamougoum par l’homme d’affaires Blaise Pascal Talla. Elle était en détention à la prison centrale de Bafoussam après avoir été déclarée coupable par le juge le 9 décembre 2019 au terme une audience pleine de rebondissements. Elle purgeait ainsi sa peine de trois ans à la prison ferme dans une affaire de vol qui l’opposait à ce journaliste.

Le Dr Inès Laures Kamto doit aussi selon la décision du tribunal, verser la somme de 47 millions à l’éditorialiste Blaise Pascal Talla et 500.000F de dépens à verser au trésor public. L’épouse de chef supérieur Baham en attente de jugement, était placée sous mandat de dépôt dans ce pénitencier pour escroquerie depuis le 3 avril 2020. Dans cette autre affaire, Me Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du Ministre de la Justice, garde des sceaux, l’accuse de lui avoir subtilisé la somme de 1,5 millions dans son bureau.

Son évasion de l’hôpital régional de Bafoussam a emporté cinq gardiens de prison, les vigiles en poste à l’entrée principale de ce centre hospitalier, un ambulancier et un garde-malade. Interpelés depuis plus d’une semaine, ils attendent encore d’être fixés sur leurs sorts dans les cellules de la division régionale de la police judiciaire de l’Ouest à Bafoussam.

Jusqu’à hier jeudi 28 mai 2020, le service de renseignement ignorait encore le chemin emprunté par cette dame. Elle est toujours en fuite. Cependant, les présumés complices sont toujours en garde à vue. Après les enquêtes, si les faits retenus contre eux sont avérés, ils seront déférés chez le procureur de la République.