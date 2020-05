CAMEROUN :: Covid- 19: Huawei au secours des étudiants avec des cours en ligne :: CAMEROON

Face à la pandémie du Coronavirus qui sévit depuis trois mois au pays, Huawei Cameroun apporte la solution des cours en ligne aux étudiants, afin de contourner l'absence de cours en presentiel imposée par la Covid- 19.

" LEARN ON ", est la plateforme digitale mise en place à cet effet, par le géant mondial chinois des télécommunications. LEARN ON permet aux universités partenaires, de poursuivre leurs études en ligne, malgré la pandémie du Coronavirus. Il s'agit de l'Université de Douala, l'Université de Yaoundé 1 ( École nationale supérieure polytechnique), de Sup'ptic de Yaoundé ( École des postes), et de l'Institut Universitaire de la Côte ( Douala ). Les prouesses de la plateforme LEARN ON, ont fait l'objet d'une présentation en visioconférence, mardi dernier, depuis Yaoundé la capitale politique du Cameroun. C'était en présence des représentants des étudiants et enseignants bénéficiaires du programme HUAWEI ICT ACADEMY. Une dizaine de journalistes de médias en ligne, y ont aussi pris part, à travers le lien Zoom dédié..

Virtuelle, la rencontre a notamment été ponctuée de deux vidéos. La première met en vitrine, les prouesses et arabesques de HUAWEI ICT ACADEMY en mode digital, et donne la parole aux étudiants, lesquels livrent leurs impressions. Quant à la seconde vidéo, l'on y voit des enseignants camerounais qui dispensent des cours de HUAWEI ICT ACADEMY LEARN ON.

La pandémie du Coronavirus qui sévit dans le monde, constitue une menace pour les études de plus de 1,5 milliard d'étudiants à travers la Terre. Des universités ont été contraintes de fermer leurs amphithéâtres. Aussi, HUAWEI CAMEROUN a-t-il signé des accords avec le Cameroun. Ces derniers permettent ainsi à des milliers d'étudiants, de s'offrir gratuitement des cours à distance, grâce à la plateforme digitale "LEARN ON" de HUAWEI.

MEDRA OKU MULANGO, 3E ANNÉE, INGÉNIEUR TRAVAUX TELECOMS, BÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMME HUAWEI ICT ACADEMY 2020

" Je voudrais remercier Huawei de nous avoir donné la possibilité malgré l'arrêt des cours imposé par le Covid- 19, de poursuivre cette certification HCIA en ligne gratuitement à travers la plateforme E- LEARNING qu'ils ont mis sur pied au sein de notre établissement. Grâce à cette plateforme, nous pouvons échanger, faire les cours et des évaluations normalement, comme si nous étions en salle de classe.'

DR. MVOGO NGONO JOSEPH, RESPONSABLE DE LA DIVISION DES SYSTÈMES D'INFORMATION, UNIVERSITÉ DE DOUALA

"Nous voulons remercier Huawei pour son programme de renforcement des capacités au Cameroun envers les enseignants et les étudiants, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. En cette période de Covid- 19, nous nous sommes adaptés avec l'appui de HUAWEI (...).Nous avons 160 étudiants à l'Université de Douala qui continuent de suivre les cours en ligne de manière interactive en vue de la certification HUAWEI. Nous voulons remercier Huawei pour son accompagnement dans le renforcement des capacités et aussi pour ses autres programmes comme HUAWEI ICT COMPETITION et SEEDS FOR FUTURE."

JEAN SUN, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE HUAWEI CAMEROUN

"Depuis 2018, dans le cadre de L'Accord de partenariat stratégique dans le domaine des Technologies de l'information et de la communication entre le Cameroun et HUAWEI, nous avons mis en place la " HUAWEI ICT ACADEMY ", avec quatre universités au Cameroun. Il s'agit de l'Université de Douala, l'Université de Yaoundé 1 ( École nationale supérieure polytechnique), Sup'ptic, et l'Institut universitaire de la Côte. Jusqu'à présent, 100 étudiants ont participé à la formation, et des dizaines d'enseignants ont passé la certification de HUAWEI ICT ACADEMY qui leur permet d'enseigner eux-mêmes les étudiants, après deux ans de dévouement. Plus de 100 formateurs sont disponibles d'avril à décembre, avec plus de 1500 enseignants à former. LEARN ON c'est plus de 130 MOOC en ligne dans des domaines techniques divers, avec plus de 50 mille étudiants qui devront se former par l'auto apprentissage."

