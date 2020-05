CAMEROUN :: Lutte contre le COVID19: L’exemple qui vient de la commune de Douala 4 eme… :: CAMEROON

Douala- Cameroun- Les actions et autres stratégies déployées par la commune d’arrondissement de Douala 4ème dans le cadre de la lutte contre le Covid19 sont prises en exemple

Le maire de la ville de Douala a procédé récemment au lancement des unités de conception et fabrication massive des masques faciaux de lutte contre le corona virus. Ce, en partenariat avec les 6 maires d’arrondissement.

Pour le lancement de cet important projet, c’est la mairie d’arrondissement de Douala 4ème qui a servi de rampe de lancement, sous la supervision de Roger Mbassa Ndine, le Maire de Douala.

Le choix de Douala 4eme n’est pas un fait de hasard. Des sources régulièrement informées, l’on apprend que les actions et autres stratégies déployées par cette commune d’arrondissement dans le cadre de la lutte contre le Covid19 sont appréciées et saluées. « Le maire Moby et en passe de réussi ce que n’avait pas réussi ces prédécesseurs : Mettre tout le monde d’accord autour des grands enjeux. Avec cette pandémie, il a associé tout le monde à la réflexion.

Les clivages partisanes, ethniques, religieuses ont disparu. Tout le monde se sent concerné… » Reconnaît le patriarche Eyoum, installé non loin du lycée polyvalent de Bonaberi.

Dans les locaux de la mairie de Douala 4 eme, un Conseiller municipal explique en plus de la sensibilisation des populations sur les gestes barrières, l’exécutif municipal a mis un accent important sur le respect strict des mesures de ripostes gouvernementales contre le covid19. « Il nous a semblé plus judicieux de porter les instructions du gouvernement vers les populations.

C’est aussi le rôle que nous devons jouer auprès de la population. Nous avons eu la chance qu’avec le nouveau maire, le courant passe véritablement, et il est aimé de la population » Explique un Conseiller municipal. Il ajoute que l’actuel maire n’a pas les mêmes difficultés que certains de ses collègues « Le maire Moby est un médecin émérite. Et cela nous aide vraiment à passer le message. Je ne vous dis pas combien de fois sur le terrain de la sensibilisation des populations, le maire a du revêtir sa blouse de médecin pour intervenir. C’est un plus pour nous… » Dans les artères de Bonaberi, l’usage des masques est un réflexe. Les gestes barrières sont respectés. Difficile de voir une microstructure qui n’a pas devant sa porte d’entrée un seau et un morceau de savon. Les gels et autres désinfectants sont à la mode…

Cabales et ennemis de l’ombre

Les attroupement ne sont plus très à la mode ici « Plus d’une fois, le maire est descendu de sa voiture pour nous expliquer pourquoi nous ne devons plus se retrouver ici au « parlement ». Il nous a convaincu de ce que cette affaire de corona, tout le monde doit être au front » Explique Yannick, jeune chercheur d’emploi. Difficile d’obtenir un rendez-vous avec le maire de Douala 4eme. « Lorsque la Covid19 sera finie, on pourra discuter de tout. Pour le moment, c’est notre seule priorité. Nous nous sommes donnés pour défi à Bonaberi, d’avoir le moins de cas contaminé. C’est un défi que nous allons relever… » Lance le maire avant de s’engouffrer dans un véhicule dont la marque trahit la sobriété et humilité de L’homme. Et dire que le premier magistrat de Bonaberi , malgré un bilan fort appréciable depuis son arrivée à la tete de cette commune fait déjà l’objet d’une cabale portée par certaines personnes plus ou loin proches de lui, on y perd son latin. Affaire à suivre….