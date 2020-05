CAMEROUN :: URGENT: MAURICE KAMTO RENCONTRE MBARGA NGUELE LE DGSN :: CAMEROON

De source sûre, votre journal s'est fait dire que Maurice Kamto le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ( Mrc ), est depuis une heure, au siège de la délégation générale à la Sûreté nationale ( Dgsn ) à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.



Selon nos informations, le président du Mrc qui doit sans doute rencontrer Martin Mbarga Nguele le patron de la police camerounaise, est à la tête d'une importante délégation.



A en croire les mêmes sources, le Professeur de Droit administratif et avocat international, compte rencontrer d'autres autorités administratives et militaires de Yaoundé. De toute façon, des images amateures montrant Maurice Kamto ( avec son cache- nez ), sont bel et bien parvenues à notre rédaction.

Toutefois, les raisons du périple annoncée de celui qui est arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle du Cameroun, ne nous ont pas encore été révélées.

Nous y reviendrons.