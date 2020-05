CAMEROUN :: Survie Cameroon: Alain Fogue auditionné, Penda Ekoka reporté sine die

Ce 14 mai, le trésorier national du Mrc était devant la police aux fins d’expliciter les tenants et les aboutissants du financement de cette initiative humanitaire qualifiée illégale par le ministre de l’Administration territoriale (Minat).

Des sources proches du dossier, on apprend que le membre du Directoire du Mrc a été cuisiné en présence de son conseil de 10 heures à 16 heures. Me Ndong Christopher, Me Meli T Hyppolite et Me Emmanuel Simh l’accompagnaient dans cette épreuve de nerfs. Au sortir de la Direction de la police judiciaire, on apprend de la même source qu’il a été interrogé pendant 6 heures pour trois motifs d’accusations qui ne sont pas contenues dans le Code pénal camerounais selon les hommes en robe noire. « Suspicion de blanchiment de capitaux », « Escroquerie du peuple camerounais », « Financement de la résistance aux institutions de la République », tour à tour sont passés au peigne fin.

Dans cette affaire, les pièces d’accusation sur lesquelles s’appuie la police judiciaire est un communiqué du Minat du 15 avril 2020 prescrivant des « enquêtes minutieuses et approfondies » sur les infractions susmentionnées et sur l’existence même de Survie-Cameroon-SurvivalInitiative (Scsi).

On apprend aussi que la convocation de Christian Penda Ekoka qui devrait avoir lieu ce 15 mai est reportée à une date ultérieure. La Direction de la police judiciaire, est-il aussi annoncé, a annulé la comparution des six humanitaires gardés au commissariat de deuxième arrondissement. Une accalmie de circonstance ou la naissance d’une convivialité politique avec le Mrc ?