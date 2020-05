CAMEROUN :: Un garçon grièvement brûlé à Banka. :: CAMEROON

Un couple qui le soupçonnait d’avoir volé un téléphone portable, l’a soumis à un mauvais traitement au feu.

Eric Tchouake, 11 ans, est sous soins intensifs à l’hôpital de district de Bafang. Et dans l’état où il se trouve, il risque de perdre l’usage de ses deux pieds. Il y a été conduit le jeudi 7 mai dernier par ses parents, après un traitement destiné à lui faire avouer un vol présumé de téléphone, dans son village, à Banka. L’histoire commence la veille. Dans la nuit du 6 mai 2020, une femme et son compagnon interpellent le petit Eric et lui intiment l'ordre de leur remettre le téléphone qu’il a volé. Les dénégations de l’enfant n’y font rien, ils sont sûrs que c’est lui le voleur. Puisqu’ils insistent, l'enfant leur demande d'aller rencontrer ses parents.

Au domicile de ceux-ci, l’enfant va jurer par tous ses dieux qu'il ne sait rien du vol de téléphone. Rien n’y fait. L’accusatrice obtient de ses parents de l'emmener chez elle, pour enquête approfondie. Y parvenue, elle fait ligoter l’enfant, aux bras et aux pieds et l’installe à côté d’un grand feu.

La technique est simple : à chaque fois qu'on lui demande où se trouve le téléphone et qu’il dit ne pas savoir, on attise le feu. Le manège va se poursuivre jusqu'à ce que l’enfant s’évanouisse. Il sera transporté derrière une moto et déposée devant leur maison dans la pénombre. Sortis s’enquérir du bruit de la moto, ses parents tombent sur leur fils affaibli par ce mauvais traitement.

Ils le conduisent immédiatement à l'hôpital de district de Bafang, où il est mis sous soins. Ses deux jambes, au niveau des cuisses, ont été profondément brûlées. Entre-temps, le vrai voleur, revenu à de bons sentiments, est allé remettre le téléphone. Alors que l’histoire fait du bruit dans le village, la femme auteure de ce traitement se rend à la gendarmerie. Qui ne la retient pas, parce qu’elle a des appuis.