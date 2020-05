CAMEROUN :: Appel de la COMICODI à la Presse pour un traitement équitable et non discriminatoire de l’actualité :: CAMEROON

La commission indépendante contre la corruption et la discrimination constate avec regrets, que la presse privée dans son ensemble, ne consacre pas un traitement équitable et professionnel à l’actualité.

En effet on note une tendance à diaboliser les pouvoirs publics, à aggraver les situations même les plus bénins, à chercher à choquer l’opinion dans l’extrême, à susciter et à soutenir l’émeute. Dans le même temps, les méconduites, les fautes, les errements volontaires ou involontaires y compris des crimes, en provenance de personnes, d’organisations, de structures nationales et internationales critiques contre l’autorité publique, ne sont pas mis en exergue, et sont soit ignorés, soit présentés sous un jour léger et favorable, soit travestis pour dédouaner les auteurs.

Les grands titres du lundi 11 novembre 2020, témoignent de façon on ne peut plus éloquente de ce comportement déplorable qui par certains aspects, va au-delà du manque de professionnalisme et de la violation des codes éthiques, et frise grossièrement la malhonnêteté.

En effet la même presse qui s’est largement concentrée sur la bavure qui a coûté la vie à un étudiant à Bafoussam, sur l’affaire Agbor Balla et autres, a ignoré, banalisé, marginalisé voire passé sous l’éteignoir l’assassinat du Maire de Mamfé. Or dans le cas d’espèce, il y avait de fortes raisons pour de vrais professionnels épris de paix et soucieux de la réconciliation du pays, de montrer plus de préoccupations et de gravité, parce que la victime a été attirée dans un traquenard croyant aller à la rencontre de compatriotes désireux de déposer les armes.

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination s’insurge ouvertement et solennellement contre ce qui apparaît comme un sectarisme dangereux, fait de manipulations et de violations du contrat d’information et de renseignement avec les lecteurs.

La Commission en appelle à plus de responsabilité, à plus de célérité et de patriotisme dans la presse, comme un devoir impérieux dans le contexte sensible que connaît le pays./.

Le 12 Mai 2020

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur Universel