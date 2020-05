CAMEROUN :: Nécrologie : Simon Meyanga casse son micro :: CAMEROON

La nouvelle est tombée hier tel un couperet. Simon Meyanga est décédé au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Yaoundé, des suites d’une courte maladie. La triste nouvelle est devenue virale sur les réseaux déclenchant une vague de témoignages, les uns aussi émouvants que les autres.

Agé de 54 ans, Simon Meyanga était journaliste diplômé de l’Ecole supérieure des Sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic), promotion 2000-2003. Beaucoup de Camerounais l’ont connu comme présentateur des émissions de propagande du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) et communicant du Rdpc sur les plateaux de débats radio et télé. Mais Simon Meyanga était avant tout un amoureux du journalisme et un professionnel qui ne transigeait pas avec les règles de la profession. S.M, comme l’appelaient ses camarades de l’Esstic, savait faire la part des choses entre le journalisme et la communication.

Il a fait ses preuves comme journaliste lors de son passage à Crtv Yaoundé Fm 94 et davantage au journal L’Action, où il s’est illustré particulièrement dans les rubriques Sport et Politique. Fidèle aux idéaux du Rdpc, il était conseiller municipal à la commune d’Ayos depuis 2013. Lors des dernières législatives, il a échoué à se faire investir par son parti dans le Nyong et Mfoumou, devant un adversaire de poids, Roger Nkodo Dang.

En réalité, sa série de déboires était déjà en cours, car en qualité de chef de la cellule de communication de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), il a été limogé quelques semaines plus tôt et envoyé en complément d’effectif dans un autre service.

Bien que non investi, l s’engage tout de même à battre campagne pour la liste du Rdpc dans son bastion du Nyong et Mfoumou pour les élections jumelées du 9 février 2020. A son retour à son poste de travail à la Cnps, une lettre de licenciement lui est servie par son employeur.

Simon Meyanga meurt au moment où l’affaire est pendante en justice. Sa dernière plaidoirie, bouleversante, en direct de Canal presse, sur la chaîne Canal 2 International, restera dans la mémoire collective, comme le testament d’un militant convaincu qui n’a pas reçu la rétribution escomptée.