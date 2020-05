CAMEROUN :: Massacre de Ngarbuh : La position d’un observatoire indépendant :: CAMEROON

L’Observatoire du développement sociétal (Ods) salue la réaction du gouvernement sur la manifestation de la vérité et invite les séparatistes à déposer les armes.

Le 21 avril dernier, l’enquête prescrite dans le cadre des massacres survenus en février à Ngarbuh, dans la région du Nord-Ouest a été rendue public dans un communiqué signé par le secrétaire général à la présidence de la république. Le rapport a conclu sur le décès de cinq présumés terroristes et 13 civils, constitués en majorité des femmes et des enfants. L’Observatoire du développement sociétal (Ods) encourage le président de la république sur l’initiative qui a conduit à la manifestation de la vérité dans cette affaire tout en reconnaissant le sacrifice des forces de défense camerounaises déployées pour la sécurisation des deux régions anglophones en proie à une crise socio-politique.

Lilian Maurice Koulou Engoulou, le coordonnateur national de l’Ods s’inquiète du fait que depuis 2016, plusieurs fonctionnaires en service dans les régions anglophones ont été enlevés et tués. C’est le cas du sous-préfet de Batibo, enlevé le 11 février 2018, quelques heures avant le lancement du défilé comptant pour la fête nationale de la jeunesse. Il y’a aussi l’assassinat le 22 mars 2018 du délégué départemental du ministère des domaines du Cadastre et des affaires foncières du Lebialem et l’assassinat du caporal Ndongue Etienne, survenu le 28 décembre 2018 à Bamenda par les séparatistes.

Plusieurs autres cadres de l’administration, des forces de maintien de l’ordre ont été assassinés par les terroristes depuis le déclenchement de la crise anglophone en 2016. L’Ong invite les séparatistes à répondre à l’appel lancé depuis plusieurs mois par le président de la République, les invitant à déposer les armes et commencer une vie normale.

Tout en déplorant les nombreuses victimes et pertes matérielles liées à l’insécurité dans les régions anglophones, l’Ods adresse ses condoléances aux victimes, en réitérant son engagement à toujours militer pour la défense, le respect et la protection des droits de l’homme.

L’Observatoire du développement sociétal (Ods), une Ong qui promeut le développement durable et la bonne gouvernance.