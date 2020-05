CÔTE D'IVOIRE :: Les démêlés judiciaires de Guillaume Soro se poursuivent en France :: COTE D'IVOIRE

Une plainte a été déposée jeudi à Paris contre l'ex-Premier ministre ivoirien sur des faits présumés commis par la rébellion des Forces nouvelles qu'il a dirigée.

C'est Mediapart qui en a fait la révélation, dès jeudi soir. L'ex-chef de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro est visé par une plainte déposée à Paris pour « torture, assassinat et crimes de guerre ». L'information a été plus tard confirmée par les avocats des plaignants à l'AFP. Déposée le 7 mai par six plaignants « de nationalités ivoirienne et française » il s'agit d'une plainte avec constitution de partie civile, qui permet aux demandeurs dénonçant des faits pouvant être qualifiés de crimes de réclamer la désignation d'un juge d'instruction pour mener des investigations, sans passer par une enquête préliminaire du parquet.

Deux séries de faits

Dans cette plainte dont l'AFP a eu connaissance, Guillaume Soro, qui conteste les accusations, est notamment présenté comme le commanditaire de l'enlèvement, suivi de torture et d'assassinat, d'Ibrahima Coulibaly, un ex-chef rebelle ivoirien, le 27 avril 2011. Les plaignants demandent également des poursuites pour des morts causées lors de combats entre factions rivales dans la nuit du 20 au 21 juin 2004 à Bouaké et Korhogo, qu'ils attribuent aux Forces nouvelles de Guillaume Soro, aujourd'hui âgé de 47 ans.

« Après de longues années d'impunité, cette plainte avec constitution de partie civile tend à ce que les responsabilités des auteurs, complices et autres donneurs d'ordres soient enfin exposées », relèvent les avocats Noémie Saidi-Cottier, Laurence Greig et Joseph Breham dans un communiqué.

Les motifs d'une plainte déposée en France

Ils la justifient notamment par le fait que l'ancien Premier ministre réside depuis fin 2019 en France, un des éléments qui permet la saisine de la justice française. Mediapart souligne que « la fille » d'Ibrahima Coulibaly de nationalité française fait partie des personnes ayant déposé la plainte. « Les faits dénoncés dans cette plainte sont faux et j'ai donné instruction à mes avocats de déposer une plainte en dénonciation calomnieuse », a réagi auprès de l'AFP Guillaume Soro par l'intermédiaire d'un de ses conseils, Me Jean-Marc Fédida.

Guillaume Soro, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle ivoirienne prévue en octobre, a par ailleurs été condamné fin avril par la justice de son pays à 20 ans de prison pour « recel de détournement de deniers publics » et « blanchiment de capitaux » lors de l'achat de sa résidence d'Abidjan en 2007.

Longtemps allié du président Alassane Ouattara, qu'il a aidé, en tant que chef de la rébellion, à accéder au pouvoir pendant la crise post-électorale de 2010-2011, il était devenu Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale, avant de rompre avec le chef de l'État début 2019.