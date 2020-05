CAMEROUN :: Coronavirus : Des programmes Tv accompagnent la lutte contre la maladie :: CAMEROON

Depuis la déclaration de la pandémie au Cameroun en mars dernier, plusieurs émissions de santé ont consacré l’essentiel de leurs productions sur elle . Check-up sur canal 2 international est l'une d'entre elles.

Le bilan du Coronavirus au Cameroun va croissant. Malgré les mesures en vigueur, édictées par le gouvernement, la pandémie déclarée officiellement au pays le 6 mars dernier, a déjà fait plus de 2000 victimes. Ces chiffres qui font paniquer les populations, ont fait de la Covid-19, le thème majeur de certains programmes de télévision dédiés à la santé. Check-Up, par exemple, accompagne à sa manière, les pouvoirs publics, dans l’opération de riposte contre la pandémie.

Depuis deux mois, l’émission diffusée tous les lundis dès 15h et rediffusée le dimanche dès 6h 30 sur les antennes de la chaîne de télévision Canal 2 international, y a consacré l’essentiel de ses productions. Selon Mireille flore Defo Fotso la conceptrice- présentatrice de ce programme, il était d’abord question de présenter la maladie et ses origines. Ensuite, de parler des moyens de contaminations et des symptômes. Elle explique que « Depuis deux mois, toutes les émissions de Check-Up ne sont consacrées qu’au Coronavirus. C’est vrai qu’il y avait des journées mondiales de lutte contre des maladies auxquelles Check-Up allait être totalement consacré. Mais, tout mon calendrier a été bousculé avec l’arrivée de cette maladie ».

Avec des thématiques qui évoluent en fonction de l’actualité autour de la pandémie, Mireille Flore Defo Fotso, aborde chaque aspect lié au Coronavirus, avec des médecins et spécialistes chevronnés. En 26 minutes, ses invités triés sur le volet, donnent des éclairages au public. Malgré le « confinement partiel », qui contraint plusieurs personnes à rester à la maison, la journaliste réussit à recueillir les réactions de ces experts pour informer et sensibiliser ses auditeurs. « Beaucoup de médecins et spécialistes font des vidéo qu’ils nous envoient par Whats'app.

Bien qu’il y ait quelques-unes que mon équipe et moi allons réaliser sur place », ajoute la présentatrice attitrée de Check-Up. Créé il y a cinq ans, les thématiques abordées dans Check- Up, en compagnie des spécialistes, aident depuis lors, des téléspectateurs à démystifier plusieurs maladies. A en croire Mireille Flore Defo Fotso, Check-Up vise à vulgariser les questions de santé, afin qu’elles ne soient plus taboues. « C’est après le constat selon lequel, les Camerounais avaient énormément d’idées reçues sur certaines maladies et par conséquent, pratiquaient l’automédication qui représente un danger pour la santé », ajoute-elle. Avec sa forte audience, Check-Up est devenu une référence en termes de programmes télévisés dédiés à la santé sur le paysage audiovisuel Camerounais.