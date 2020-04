Lutte contre le covid19 : Les CCEF et le CAFCAM offrent du matériel au Cameroun. :: CAMEROON

Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) et le Cercle d'Affaires Français du Cameroun (CAFCAM) se sont mobilisés pour venir au secours du Cameroun dans sa lutte contre le corona virus.

Il fallait s’y attendre, comme le confesse dans les milieux d’affaires des Français au Cameroun : nous ne pouvons pas rester indifférents face à la menace du covid19 sur notre pays d’accueil. Et pour cause, Le monde est plongé dans une crise sanitaire due au Coronavirus. Au Cameroun, la menace est réelle. On dénombre des centaines de contaminations et de nombreux décès. Le décor est planté, préoccupant. Conséquence, sur le plan économique, Cette crise met en exergue la fragilité des systèmes de santé des Etats, préoccupe au plus haut niveau le secteur privé et appelle à la mobilisation sans faille de tous les acteurs. C’est fort de ce constat que les Conseillers du Commerce extérieur de la France (CCEF) et le Cercle d'Affaires Français du Cameroun (CAFCAM) ont pris l’initiative d’accompagner l’Etat du Cameroun dans la lutte contre le Covid-19 afin de préserver la vie des populations.

Il s’agit de soutenir l’action du Gouvernement dans la sensibilisation, la prévention et la prise en charge. Fournir du matériel médical pour la prévention et des médicaments pour la prise en charge. Témoigner la sympathie du CCEF / CAFCAM aux populations qui vivent au Cameroun. Renforcer le partenariat secteur privé-public. Aussi, L’ambassadeur de France au Cameroun Christophe GUILHOU et un collectif des entreprises françaises dont le Groupe SABC étaient chez le premier ministre Dion Ngute. Pour exprimer leur solidarité au Cameroun. Avec un important don constitué de 20 000 litres de solutions hydro alcooliques, produites par le Groupe SABC, Total Cameroun, le Groupe CFAO et SOCUCAM. Il faut dire que cette remise du matériel qui a eu lieu le 17 avril se fera en plusieurs étapes sur l’étendue du Cameroun.

Les articles seront composés de : 20.000 litres de solutions hydro alcoolique dans des bidons translucides de 20L. 20 atomiseurs motorisés de marque STIHL/CAMCI. 200 kits sanitaires composés de fût fontaine, Savons, sceau et Masques chirurgicaux . Des lampes solaires à destination des établissements de santé q Des Masques et autres protections à destination des institutions sanitaires. Des Visières de protection à destination des institutions sanitaires q Des Masques en tissu à destination du grand public.