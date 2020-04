CAMEROUN :: Entraves à l'opération Cameroon Survival, risque de décès des prisonniers politique: Le CCD Menace

TOUTE ENTRAVE À L’OPÉRATION SURVIE-CAMEROUN OU TOUT DÉCÈS D’UN PRISONNIER POLITIQUE SONNERAIT LE GLAS DU CONFINEMENT

Très chers Amis du Cameroun,Très chers Compatriotes, Mesdames et Messieurs,

Nous, le Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD), venons tirer sur la sonnette d’alarme, car au moment où les populations de la planète sont en grande majorité soumises à la règle du confinement afin de faire barrage à la pandémie qui sème la mort et la désolation à travers le monde, les populations camerounaises, dans l’indifférence injustifiée et inexplicable de leur président de facto Paul BIYA, sous la houlette de quelques membres déboussolés du gouvernement illégitime et surtout sous celle du Président élu et légitime Maurice KAMTO appuyé par quelques bonnes volontés, ont choisi de prendre à bras-le-corps la lutte contre le COVID-19 afin de garantir leur propre survie, malgré que celle-ci soit déjà fortement ébranlée par 38 ans de règne d’une dictature farouche, impitoyable et sanguinaire.

Dans cette perspective de lutte contre le COVID-19, le peuple camerounais entend souscrire au respect et à la mise en application de toutes les mesures barrières édictées par l’OMS.

Cependant l’opinion publique camerounaise, relayée ici par le CCD, par ces temps de grave péril, tient à prévenir l’ensemble de la communauté internationale que le destin du peuple camerounais a cessé il y a très longtemps d’être une préoccupation pour le régime illégitime de M. Biya. Et ce faisant toute manœuvre tendant à saper les initiatives d’auto-sauvetage du peuple camerounais, sous la conduite de son nouveau leader légitime…ou alors tout décès d’un prisonnier politique dans les prisons infectes et surpeuplées de M. Biya sonnerait le glas du respect des mesures barrières au Cameroun, notamment à travers une cessation immédiate du confinement et une reprise des rassemblements et des manifestations publiques au Cameroun …et dès le 15 mai 2020 un délogement de tous les Ambassadeurs du Président impitoyable et illégitime Biya des différentes missions diplomatiques camerounaises à l’étranger.

En l’absence de toute provocation de la part du gouvernement illégitime de M. Biya, le peuple meurtri, malgré son impatience de vivre la chute des régime et système Biya, saura une fois de plus faire preuve de responsabilité en attendant la levée du confinement qui, de toute évidence pour le peuple meurtri, correspondrait soit à la reprise des vols commerciaux au Cameroun ou alors à la réouverture des établissements d’enseignement.

Afin que ceci soit pris pour dit :

La fin du confinement au Cameroun serait déclenchée, dans le pire des cas par le sabotage de l’opération Survie-Cameroun ou encore par la mort d’un détenu politique en prison…dans le meilleur des cas par la reprise des vols commerciaux au Cameroun ou simplement par l’ouverture des établissements d’enseignement.

À bon entendeur salut…

MAIS EN ATTENDANT, CONTRIBUONS TRÈS SOLIDAIREMENT À LA GRANDE RÉUSSITE DE L’OPÉRATION « SURVIE-CAMEROUN-SURVIVAL-INITIATIVE »…TOUT EN SALUANT TOUTES LES AUTRES INITIATIVES À L’INSTAR DE « URGENCE COVID-19 ».

Vive la Diaspora révolutionnaire !

Vive le peuple réconcilié du Cameroun !

Vive le Cameroun libre !

Fait à Paris, le 16 avril 2020

Pour le CCD

Le Général-Président Robert WANTO

Les Porte-Paroles Henri KINGUE KWATE & Narcisse BANEGA

Ampliations :

OMS

ONU

U.A

E.U

Gouvernement USA

Gouvernement français