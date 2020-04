CAMEROUN :: Collision entre deux camions à Ndogpassi :: CAMEROON

Les poids lourds se sont percutés mercredi en début de soirée, causant blessés et dégâts matériels.

Deux camions, un porte-conteneurs et une semi-remorque, se sont violemment percutés ce mercredi 15 avril sur la Pénétrante Est, plus précisément à Ndogpassi, lieu dit Entrée Carrière. Le choc, frontal, a été tel que le porte-conteneurs, qui venait de Yassa, a vu sa cabine arrachée. Les occupants des deux engins, blessés par l’accident, ont été conduits en formation sanitaire. Ce qui a le plus frappé les témoins, c’est que ce face à face s’est produit sur la voie principale (à double sens) de la route qui passe à ce niveau.

« Nous ne comprenons pas comment cet accident a pu se produire. La route est suffisamment large à ce niveau», explique Emmanuel G., riverain.

Deux versions ont été avancées sur le terrain. Selon la première, le porte-conteneurs aurait évité un obstacle, et, emporté par la manœuvre, il a foncé sur le camion semi-remorque. D’autres témoins voient plutôt, en second lieu, la possibilité que le chauffeur se soit endormi au volant.

« On pense qu’après un long trajet, le camionneur a probablement cédé à la fatigue. Parce que la semi-remorque a tout fait pour l’éviter, au point de monter même sur le terre-plein, sans pouvoir échapper au choc ».

Un sérieux bouchon s’est formé après l’accident, avant que les forces de maintien de l’ordre n’interviennent pour que la circulation retrouve de la fluidité.