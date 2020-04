MONDE ENTIER :: L'UE veut prolonger la fermeture des frontières extérieures jusqu'au 15 mai :: WORLD

La Commission européenne a invité les Etats membres à prolonger jusqu'au 15 mai l'interdiction des voyages non essentiels vers l'UE, qui avait été décidée le 17 mars pour un mois en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

La reprise du transport aérien n'est pas pour demain. La Commission européenne a invité mercredi les Etats membres à prolonger jusqu'au 15 mai l'interdiction des voyages non essentiels vers l'UE, qui avait été décidée le 17 mars pour un mois en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

"L'expérience des Etats membres et d'autres pays exposés à la pandémie montre que les mesures en oeuvre pour combattre la propagation du virus requièrent plus que 30 jours pour être efficaces", a indiqué la Commission dans un communiqué.

Un certain nombre d'exceptions

Cette fermeture des frontières extérieures de l'UE compte un certain nombre d'exceptions (ressortissants européens et leur famille, résidents de longue date, diplomates, personnel soignant, chercheurs, transfrontaliers...). Les ressortissants britanniques, dont le pays a quitté l'UE le 31 janvier, sont une autre exception et ne sont pas concernés par la mesure.

Le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l'espace Schengen, ne s'est pas rallié à cette fermeture des frontières extérieures, pas plus que l'Irlande