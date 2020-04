CAMEROUN :: Abdelaziz Moundé Njimbam « La diaspora participe à la lutte contre le Covid-19 » :: CAMEROON

Journaliste, Consultant en Communication et Relations internationales, il coordonne le projet de la Maison des Camerounais de France/Centre Franco-Camerounais (MCF/CFC), partenaire du combat contre le Coronavirus, à Douala, au Cameroun.

« Nous avons, le 25 janvier dernier, à Pantin, en région parisienne, initié avec Dieudonné Ngomou, de fonder la Maison des Camerounais de France - Centre Franco/Camerounais, association dite loi 1901 ; rejoints progressivement par des Camerounais et Camerounais d'origine de bonne volonté.

Il s'agissait d'une rencontre de présentation et de structuration », confie-t-il, ajoutant : « Une phase importante, car elle concrétisait une réflexion engagée en 2008, par l'organisation d'une Journée des Synergies et Partenariats entre Associations Camerounaises de France à l'Espace Millenium à Paris, à l'occasion de la Semaine Franco Camerounaise du Mérite, suivie du lancement du Pôle d'Action pour le Rayonnement du Cameroun en 2009, l'organisation des Journées Camerounaises du Patrimoine à partir de 2010 et l'organisation de la Fête du Travail des Camerounais de France ». Mais, Abdelaziz Moundé sait que le projet doit poursuivre sa consolidation.

Une Maison à édifier « Concrètement, nous comptons, dans la période 2020- 2025, à travers la mise en place de notre gouvernance, la mobilisation des soutiens et bonnes volontés, l'appel aux talents et compétences et une dynamique d'actions », souligne M. Moundé, avant de décliner les initiatives prévues : « La création d'un Portail des Camerounais de France : site interactif autour du projet de la Mcf-Cfc et Base de Données des Compétences Camerounaises de France. La mise en place d'un Lieu: construire/aménager, pour la Communauté camerounaise de France, un complexe polyvalent, intégrant des espaces à plusieurs vocations : culturelle, mémorielle et historique; économique et entrepreneuriale ; associative ; travail et coworking ; réunions, réceptions et spectacles, etc ».

Sans oublier « le développement du Programme Passerelles et Synergies : un Réseau, regroupant le tissu associatif des Camerounais de France, les entreprises et compétences, autour d'actions de contribution à la cohésion et à la structuration de la Communauté camerounaise de France, à l'insertion en France et au développement du Cameroun. La création d'un Think Tank and do, sous la forme d'un Centre Franco/Camerounais, destiné aux échanges, rencontres, évaluations et propositions autour des questions de coopérations, d'histoire et de mémoire, de développement et d'insertion entre la France et le Cameroun ». Favoriser un partenariat avec l'Etat

La justification de la collaboration Mcf/Cfc-Centre hospitalier St-Jean ?

« Le Centre hospitalier St-Jean est un symbole, car il reflète, d'une part, le dynamisme, le talent et les compétences d'un Camerounais de France, Jean-Baptiste Méli, via l'association Soins sans frontières, et, d'autre part, une démarche de contribution concrète de la Diaspora, à la fois au développement local et à la modernisation du système de santé et l'accès aux soins de proximité. Deux dimensions du crédo de la Mcf-Cfc », souligne encore Abdelaziz.

Il note : «C'est pourquoi, dans le cadre du Programme Passerelles et Synergies des Camerounais de France, instrument de mise en réseau et d'actions des associations, compétences et entreprises portées par les Camerounais de France, nous avons jugé utile d'accompagner ce projet de grande qualité: une raison d'urgence afin de favoriser un partenariat avec l'Etat du Cameroun dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus ». Il s'agit surtout de « contribuer à l'équipement du Centre et l'accompagnement du promoteur de ce projet afin de mobiliser les soutiens pour renforcer l'équipement et faciliter les travaux de finition du Centre, sur trois niveaux, puisque seul le rezde-chaussée, est disponible pour l'instant ».