CAMEROUN :: Lutte contre la covid-19 : Denise Fampou purifie Douala 2ème :: CAMEROON

Une nouvelle opération de nettoyage, de désinfection et de dératisation des services administratifs a eu lieu ce mercredi 8 avril 2020 dans l’arrondissement sous la coordination du maire. Pour Denise Fampou, l’assainissement constitue un antidote puissant contre la propagation du coronavirus.

Elles étaient d’attaque ce mercredi matin. Munies des pulvérisateurs, des pelles, des râteaux, et des machettes, les équipes d’hygiène et salubrité de la mairie, appuyées par des équipes spécialisées en désinfection et dératisation recrutées pour la cause, ont mis le cap dans les services publics de Douala 2e. Mission principale : tout nettoyer en profondeur.

Commissariats, gendarmeries, sous-préfecture, prison centrale de New-Bell et autres services administratifs ont reçu une cure de jouvence. Une initiative du maire Me Denise Fampou et son équipe, saluée à l’unanimité par les responsables desdites administrations.

« Nous remercions de tout cœur madame le maire d’avoir pensé à l’administration pénitentiaire, notamment la prison centrale de New-Bell dans cette opération de nettoyage, de désinfection et de dératisation des services publics pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cette initiative est franchement la bienvenue, surtout dans un environnement comme le nôtre », se réjouit le chef de service d’hygiène et salubrité de la prison centrale de New-Bell.

Au front

Au four et au moulin dans la lutte acharnée contre cette pandémie qui ne cesse de faire les ravages dans le monde, la mairie de Douala 2e est plus que déterminée à protéger ses populations et tous les usagers qui fréquentent les services publics logés ici.

Une opération d’assainissement d’envergure qui fait suite à plusieurs autres stratégies de lutte contre la propagation communautaire du covid-19 dans cet arrondissement à forte densité démographique.

Conscient de la dangerosité de la pandémie et malgré les goulots d’étranglement liés au manque de moyens conséquents, le maire se bat tant bien que mal afin de mettre les populations de sa commune à l’abri de l’infection à coronavirus. « Cette dame se plie vraiment en quatre avec les moyens du bord pour réaliser tout ce que vous voyez », confie un habitant de Douala 2.

Au –delà de ses opérations d’envergure sur le terrain, le maire ne cesse d’inviter sa population à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais et l’Organisation mondiale de la santé.

L’opération d’assainissement de ce matin intervient quelques jours après un exercice similaire dans les hôpitaux et espaces marchands logés dans le 2e arrondissement. Ce qui prouve que l’heure est à la purification de l’environnement ici.