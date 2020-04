FRANCE :: MISE AU POINT ET APPEL AU SENS DE RESPONSABILITE ! :: FRANCE

Nul n’a le monopole de la pensée juste, pas même l’aîné d’une famille…combattante.

Cependant le CCD (Conseil des Camerounais de la Diaspora) s’étonne, alors même que la lutte de libération portée en partie par la Diaspora combattante prospère et marque des pas sûrs vers la victoire finale, que nous assistions à la recrudescence de certains concepts culturels voire idéologiques aux relents identitaires, clivants…quand ils ne sont purement pas suprémacistes.

Le CCD appelle le peuple de la résistance, aussi bien de l’Intérieur que de la Diaspora, à ne pas se tromper de combat et à rester focalisé sur l’objectif que nous nous sommes ensemble fixé dès le 07 octobre 2018, à savoir : restituer sa souveraineté au peuple meurtri du Cameroun et l’accompagner vers la prospérité.

Ce peuple meurtri qui est inéluctablement multiculturel, pluriethnique, de croyances religieuses diverses et de différentes couches sociales.

La révolution du 07 octobre 2018, faut-il le rappeler, est à l’image de son chef, c’est-à-dire fédératrice de toutes les filles et tous les fils de la nation camerounaise, portés par un seul et même idéal ; le salut du peuple meurtri pluriculturel et multiethnique du Cameroun.

En cela, le CCD (Conseil des Camerounais de la Diaspora) prie tous les enfants de la nation camerounaise, soucieux de voir aboutir notre révolution, de ne point dévoyer ou ternir l’idéologie du nouveau leader du peuple meurtri du Cameroun dont la pierre angulaire est : L’amour, l’amour et…encore l’amour du prochain face à la discrimination, la division et la haine.

Vive la Diaspora combattante !

Vive le peuple réconcilié du Cameroun !

Vive le Cameroun libre !

Fait à Paris, le 04 avril 2020

Pour le CCD

Le Général-Président Robert WANTO

Les Porte-Paroles Henri KINGUE KWATE & Narcisse BANEGA