Interrogé vendredi, Manaouda Malachie n'a pas appelé au confinement genéral de la population camerounaise même s'il reconnait l'efficacité de cette mesure prise sous d'autres cieux, notamment en Belgique et en France. "Je pense que c'est légitime d'appeler à ce confinement, mais nous avons l'avis des scientifiques qu'i faudra suivre [...] nous ne devons rien négliger dans la protection de la vie de nos compatriotes." a expliqué le Ministre de la santé.

"Covid-19 passera dans 2,3, 4 mois. [...] Nous devons sauvegarder l'activité économique du pays. Nous devons sauvegarder l'activité sanitaire" tout cela en tenant compte de la réalité locale a expliqué le ministre sur le plateau du journal télévisé de 20 h 30 sur la Crtv.

Le ministre camerounais de la santé a ajouté que: "Rester à la maison le plus longtemps possible serait une très bonne chose. Cela permettrait aux personnels de santé de faire leur travail, de confiner les foyers de l'épidémie et de pouvoir apporter les meilleures solutions. Sinon nous allons poursuivre avec le processus du testing massif de la population".

Le ministre prescrit le suivi, par tous les citoyens, des mesures d'hygiène usuelle et basique notamment: se laver les mains regulièrement, respecter la distanciation sociale de 1 à 1.5 mètre, sortir en se couvrant le nez et la bouche. "Il faut toujours sortir avec son masque" a lancé le ministre.