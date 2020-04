Le réseau Data Orange Cameroun distingué pour sa qualité en 2019 :: CAMEROON

Selon Nperf, Observateur mondial de l’évaluation des réseaux mobiles et de l’expérience client dans son rapport annuel résultant des tests effectués par les usagers eux-mêmes, le réseau data d’Orange Cameroun était de loin le meilleur au Cameroun en 2019.

Ayant procédé fin 2019 à la compilation des tests annuels d’évaluation de la performance des opérateurs des télécommunications par leurs clients à travers l’application Nperf Internet Speed Test, le spécialiste a attribué le prix de la « Meilleure performance réseau internet mobile (data) » à Orange Cameroun pour être le plus satisfaisant sur l’ensemble des usages. Développée par une équipe d'experts aux compétences reconnues par les professionnels des télécommunications de tous les continents, l’application Nperf pour parvenir à rassembler tous ces résultats, s’est appuyé sur un ensemble de mesures effectuées grâce aux appareils (téléphones mobiles/tablettes) des utilisateurs qui ont évalué en temps rééls les opérateurs sur la vitesse de téléchargement, la navigation sur le web... Ces tests permettent de déterminer avec précision ces indicateurs, de même qu’ils permettent de produire des cartographies de couverture et de performance des réseaux cellulaires. La compilation des résultats obtenus réalisée par Nperf qui classe Orange Cameroun premier sur son marché englobe l’ensemble de ces usages.

Pour M. Frédéric Debord, Directeur Général d’Orange Cameroun « Cette distinction qui atteste de la performance d’Orange Cameroun en tant qu’opérateur de référence dans notre pays, démontre par un moyen objectif, indépendant et externe, la qualité des services mis en œuvre pour satisfaire davantage notre clientèle. Elle vient confirmer l’appartenance d’Orange Cameroun à la communauté mondiale d'entreprises performantes, qui s'efforcent d’offrir à ses clients des services adossés sur une technologie de pointe, tout en nous confortant dans ce que nous avons fait le bon choix d’investir dans les infrastructures qui nous ont permis de fiabiliser et étendre notre réseau. Bien que ce résultat nous satisfasse pleinement, nous avons à cœur de ne ménager aucun effort pour la satisfaction continue de nos clients que nous remercions pour leur fidélité »

Cette reconnaissance est la preuve de l’engagement d’Orange Cameroun, opérateur multi-services et coach de la transformation numérique qui place le client au cœur de ses préoccupations en lui permettant de vivre à chaque instant une expérience unique.

Les résultats de ces tests sont disponibles pour consultation sur le site www.nperf.com .

L’application est téléchargeable gratuitment sur playstore et Applestore.

