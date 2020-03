CAMTEL OFFICIELLEMENT 4EME OPERATEUR DE TELEPHONIE MOBILE AU CAMEROUN. :: CAMEROON

C’est à l’issue d’une cérémonie organisée ce 12 mars 2020, que l’institution a reçu officiellement des conventions de concession octroyées par le gouvernement, en présence des membres du gouvernement et de nombreux convives.

Il y avait parmi ces convives, le ministre des postes et télécommunication, le ministre des finances, le représentant de l'Union internationale des télécommunications pour la zone Afrique centrale et Madagascar, le président de l’assemblée générale de Camtel, les membres de cette assemblée, le président du Conseil d’administration de Camtel, le directeur général de l’agence de régulation des télécommunications, pour ne citer que ceux-là.

Un grand jour pour Camtel car cette société reçoit solennellement les titres d’exploitation pour les activités qu’elle mène dans les domaines du transport du fixe et du mobile. Pour la Directrice Générale de CamtelMme Judith Yah Sunday Achidi« C’est un moment d’émotion pour mon personnel et moi ». Elle a tenu à révéler l’influence et les sacrifices queMme Minette Libong Li Likeng a fait pour que ce processus aboutisse mais également remercier le gouvernement pour cette confiance placée en Camtel dont elle est le capitaine. « Recevez les remerciements du personnel de Camtel qui attend ce titre depuis dix ans ».

Une attente qui aura valu la peine car les trois documents remis ce jour sont assorties de 5 annexes et comportent : une convention pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles à ouverture nationale au public liés aux technologies 2G,3G et 4G ; une deuxième pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixes à couverture nationale ouvert au public par accès filaires et enfin une convention pour l’établissement d’un réseau de transport de communications électroniques, y compris es stations d’atterrissage de câbles sous-marins et des téléports vers des réseaux à satellites.

Pour le ministre des finances Mr. Louis-Paul Motaze, ces conventions « viennent normaliser la situation juridique et réglementaire de Camtel qui a commencé par la signature du Chef de l’Etat. Camtel dans son rôle essentiel dans le développement des communications électroniques au Cameroun en avait besoin. L’Etat est actionnaire unique de Camtel et attend d’elle avec ces

trois conventions, une croissance et une participation à la création des valeurs en redynamisant sa gestion opérationnelle, commerciale et financières. »

Une tâche bien lourde qui attend Camtel mais aussi comme le dit la ministre des Postes et télécommunications Mme Minette Libong Li Likeng« je compte sur l’Agence de régulation des télécommunications pour veiller à ce que les cahiers de charge de ces conventions à savoir la couverture, la qualité du service, la satisfaction des consommateurs et au développement de ce secteur pour accompagner le gouvernement dans la transformation digitale, soient respectés. »

Une nouvelle flèche à l’arc de Camtel qui doit se positionner face aux concurrents, mais profiter de cette nouvelle casquette pour se positionner. Camtel doit pouvoir saisir l’occasion que présente le climat actuel dans le monde avec le Covid 19 et ses nombreuses restrictions, en proposant une connexion Internet Optimale, des services de pointes et de qualité, qui permettront au Cameroun si l’occasion se présentait, de s’arrimer au travail à distance.