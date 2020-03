CAMEROUN :: Chantage et inconsistance: Le Code dénonce un calomniateur déséquilibré et versatile :: CAMEROON

Au moment où notre pays le Cameroun traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire, avec en prime la crise anglophone qui endeuille au quotidien ses milliers de familles, certains activistes se réclamant de la diaspora révolutionnaire et combattante, excellent de plus en plus dans les règlements de comptes et les incriminations à tête chercheuse.

C'est ainsi que la toile est sans cesse enflammée par les prises de position de quelques agitateurs bien connus, plutôt de mauvais aloi.

Ces hommes et femmes sans foi ni loi, pour des raisons que la raison elle-même ignore, accusent certaines figures emblématiques de la révolution, d'être au cœur des drames survenus à Bamenda dans la région du Nord-Ouest et à Ngalim, dans le département des Bamboutos, à l'Ouest de notre pays en pleine descente aux enfers,respectivement.

Réunis en urgence à Bruxelles en Belgique, le vendredi 13 mars 2020, nous, membres fondateurs du CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), condamnons avec vigueur et fermeté ces égarements de ces fauteurs de troubles dont l'objectif inavoué est de se mettre au service du régime dictatorial incarné par Paul Biya, devenu l'ennemi public numéro 1 de son pays.

Que le commandant Calibri CALIBRO, fondateur de la BAS et porte-parole de la révolution, Sandy de Boston et Brice Nitcheu, membre fondateur du CODE, se désolidarisent de cette démarche qui ne vise qu'à fragiliser la révolution camerounaise en diaspora et prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale.

Il convient néanmoins de rappeler que le CODE a toujours été favorable à l'insurrection populaire et non violente, aujourd'hui merveilleusement incarnée par le Professeur MAURICE KAMTO, le président élu du Cameroun, en dehors de toute fraude électorale.

Au moment où cette condamnation intervient, nous apprenons la tentation d'assassinat dont a été en ce jour l'objet le Professeur MAURICE KAMTO.

Le CODE s'insurge contre cet acte ignoble, honteux et malsain qui déshonore tous les imposteurs qui s'arc-boutent au pouvoir dans notre pays.

Les membres fondateurs du CODE mettent en garde ces personnes dont le dessein est uniquement d'éliminer le Professeur MAURICE KAMTO, espoir de la Renaissance du Cameroun.

Pour finir, le CODE reste en droite ligne de la philosophie politique du Professeur MAURICE KAMTO qui, lors de son récent séjour à Douala, capitale économique du Cameroun, a invité son peuple à se tenir prêt.

Le CODE est déjà prêt et n'attend que les instructions du Professeur MAURICE KAMTO, l'élu du peuple et donc, l'élu de Dieu.

Vive la République

Vive le président élu, le Professeur MAURICE KAMTO

Vive le Cameroun

Fait à Bruxelles le 13 mars 2020

Ont signé

- Élie Kadji ( président du CODE)

- Marcel Tchangue ( membre fondateur du CODE)

- Hugues Seumo ( membre fondateur du CODE)

- Annie Tchoko (porte-parole des Amazones de la résistance en Belgique)