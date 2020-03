CAMEROUN :: Cavaye Yeguie refoulé à l'aéroport de Roissy et prié de retourner à l'hôpital ? :: CAMEROON

Selon des informations parvenues à notre rédaction, Cavaye Yeguie Djibril le perpétuel président de l'Assemblée nationale du Cameroun, aurait été refoulé à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle à Paris ce matin.

Cavaye Yeguie Djibril qui est en proie à de graves problèmes de santé depuis plusieurs mois, a quitté le Cameroun pour une évacuation sanitaire à Paris en France.

Seulement, obsédé par le pouvoir et les honneurs, le président sortant de la Chambre basse du Cameroun, était annoncé à Yaoundé ce vendredi. La première session de plein droit de la nouvelle législature s'étant ouverte mardi dernier au palais de verre de Ngoa - Ekelle, avec l'absence omniprésente de Cavaye Yeguie Djibril qui trône au perchoir de l'Assemblée nationale du Cameroun depuis mars 1982.

Âgé de 80 ans, épuisé et par le travail et par la maladie, l'homme de Tokombere ( région de l'Extreme - Nord Cameroun), ne compte pourtant pas lâcher du lest, céder le fauteuil à une génération plus jeune et tonique, pour présider aux destinées de l'Assemblée nationale du Cameroun où il a mis tous ses nombreux fils, filles,gendres et brus ( une trentaine), aux postes stratégiques.

La session de plein droit de l'Assemblée nationale en cours dans la capitale politique du Cameroun, devrait consacrer l'élection d'un nouvel exécutif. Toute chose qui selon nos informations, n'est pas de nature à rassurer Cavaye Yeguie Djibril qui est hospitalisé à Paris. De sources introduites, Camer.be a appris que la 3 ème personnalité officielle du Cameroun aurait été refoulé à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle de Paris ce matin, alors qu'il s'apprêtait à regagner Yaoundé où il compte se faire réélire comme président de l'Assemblée nationale du Cameroun.

Des indiscrétions donnent alors connaissance qu'il aurait été refoulé à l'aéroport, et prié de regagner son hôpital. Les mauvaises langues ajoutent que l'entourage de Cavaye Yeguie Djibril l'a sorti de l'hôpital, contre l'aval des médecins traitants, et transféré vers un hôtel. Ces mêmes sources indiquent que l'hyper député aurait reçu des médicaments lui permettant de supporter les six heures de vol entre Paris et Douala ou Yaoundé. " Cavaye Yeguie Djibril a tout simplement été refoulé, et a été prié de regagner son hôpital ", nous confie une source à Paris.

La famille de Cavaye Yeguie Djibril ne désarme pas pour autant: elle compte faire voyager l'un des plus grands barons du régime de Yaoundé, dans les prochains jours, afin de se faire re- re- re- re- élire président de l'Assemblée nationale du Cameroun, malgré ses 80 ans et son état de santé qui nécessite déjà une retraite bien méritée.