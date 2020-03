FRANCE :: L’Ultime basse de Jean Claude Ntoumba Minka :: FRANCE

Les obsèques du bassiste camerounais commencent ce vendredi 13 mars 2020 à l’île de France. La mise en bière de l'artiste se fera dès 8 h, à l’hôpital de Melun, dans la stricte intimité, telle qu’il l’a demandée.

La dépouille de Ntoumba Minka sera ensuite exposée à l’Eglise St Sulpice (Place St Sulpice 75006 Paris). A 13h, elle est acheminée à l’aéroport, d’où elle partira le lendemain pour le Cameroun. La cérémonie d’adieu sera ponctuée par un hommage musical au Salon Divas (5, rue Henri Bergson-92600 Asnières sur Seine) à 20h30, où une trentaine d’artistes va prester. A l’instar de Charlotte Dipanda, Chantal Ayissi, Meiway, Awilo, Koko Ateba, Bobby James Nguimè, Douleur…

Il s’agit ici d’une initiative de la Diaspora culturelle camerounaise (Dcc) et le Comité d’Organisation des Obsèques de Ntoumba (COON). Après quatre réunions tenues dès la disparition de l’artiste le 17 février dernier, ces deux organes ont réussi à réunir, avec l'engouement d'un grand nombre de participants regroupant artistes, producteurs, promoteurs, amis et fans, des fonds conséquents pour assurer le rapatriement de sa dépouille au Cameroun et l’organisation de ses obsèques en France.

Tout s’est tenu sous l’œil bienveillant de Essoh Priso (président de la DCC) et Sg du COON, que préside Jacky Toto. Avec une implication du producteur Jimmy Houetinou, Mbida Douglas et Pablo Mastah.

Ceci dit l’élan de solidarité généré par la DCC et le COON est tel qu’on ne peut qu'encourager cette initiative de rassembler tous les artisans de la culture camerounaise, de la diaspora, pour défendre leurs droits et les accompagner dans leur travail.