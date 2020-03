CAMEROUN :: BARRONS LA ROUTE AUX PERVERS NARCISSIQUES :: CAMEROON

Louisette s’est suicidée. Marlyse a sombré dans l’alcoolisme (jamais sans sa vodka !). Thérèse est addicte à la beuh (le banga).

En thérapie comportementale depuis 4ans, Josiane, elle, est devenue l’ombre d’elle-même. Ces quatre femmes ont la même histoire : Elles sont Camerounaises, ont fait de brillantes études, ont grandi dans des familles simples et aimantes et surtout pétries de valeurs. Toutes sont divorcées ou séparées, mères d’un ou de plusieurs enfants.

Pourtant, la pression de l’âge et la solitude, les ont exposées à des rencontres fatales, faisant d’elles, la proie malheureuse de pervers narcissiques. Entendons ici, ces hommes qui, à cause de l’image dévalorisante qu’ils ont d’eux, se valorisent en rabaissant les femmes. Tout simplement parce que le savoir être de ces dernières leurs renvoie leur médiocrité et leur défaillance.

Ces gourous sont alors animés d’un seul but : se venger et briser les vies de femmes sensibles, qui, ne demandent qu’à aimer et être aimée.

C’est le mois des droits de la Femme. Vous vous reconnaissez dans ce profil? Venez partager votre expérience avec nous, pour enrichir et prévenir nos jeunes sœurs pour que moins de drames ne se répètent...

Cathy YOGO, Suzanne ENGUEGUELE, Clarence YONGO, Laure TSITSOL, Koko Ateba

Pour le collectif. Non aux pervers manipulateurs