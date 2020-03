CAMEROUN :: Humanitaire : Aritma offre des kits de détection de cancer du sein aux femmes :: CAMEROON

African renaissance in the making ( Aritma), en collaboration avec le Syndicat des journalistes du Cameroun ( Snjc), a procédé lundi dernier à Douala ( capitale économique du Cameroun) à la remise de kits de détection de cancer du sein aux femmes journalistes, et aux enseignantes du lycée d'Akwa.

En prélude à la 35 ème Journée internationale des droits de la femme, l'Association Aritma amenée par son coordonnateur - fondateur, Guy Elessa, a procédé à la remise de kits de détection de cancer du sein aux femmes journalistes et aux enseignantes. La randonnée humanitaire a commencé par la ville de Douala, avec comme bénéficiaires, les femmes journalistes invitées par le Snjc, et une quarantaine d'enseignantes du lycée d'Akwa. Un exposé de sensibilisation contre cette maladie mortelle qu'est le cancer du sein, fait par un médecin, a précédé la donation de Aritma dont l'action rentre dans le cadre de sa campagne de sensibilisation contre le cancer du sein.

La caravane humanitaire de Aritma était hier au chevet des femmes journalistes de Buea dans la région du Sud- Ouest Cameroun où nos consoeurs ont aussi reçu des kits de détection de cancer du sein.

La caravane humanitaire de Aritma va rentrer en gare avec une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein à la chefferie de Bambi - Batcham dans le département des Bamboutos ( région de l'Ouest Cameroun) où, 100 femmes recevront des kits de détection de cancer du sein.

Bon vent à Aritma, cette Association qui travaille au bien-être des populations, et dont les actions caritatives marquent de plus en plus les esprits.