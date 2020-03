Guinness Cameroun : Un demi-siècle, des emplois des milliards d’investissements. :: CAMEROON

La société brassicole opère au Cameroun depuis 1967. Elle est passée de la production et de la distribution des bières et boissons gazeuses à l’importation et la production de spiritueux. Tout est programme qui meuble les festivités de son cinquantenaire.

Production locale de bière

La cérémonie a eu lieu à l’hôtel la Falaise de Bonapriso Douala. Avec faste et solennité. Depuis son arrivée au Cameroun en 1967, Guinness Cameroun a fait sa mue. Et, plusieurs étapes ont marqués ces mutations. Tout commence En 1967, Guinness Cameroun S.A (GCSA) a été incorporé, et notre premier dépôt était ouvert à Victoria (actuel ville de Limbe) dans le sud-ouest. Les dépôts étaient ouverts peu après à Douala, Nkongsamba et Yaoundé avant la de construire une brasserie AU Cameroun en 1969. Il ya eu ensuite la sortie des fonts baptismaux. Guinness Cameroun SA (GCSA) a ouvert sa brasserie pour la première fois au Cameroun en 1970.

Lors de cette cérémonie, le GCSA célébrait également la première production locale de Guinness le 14 mars 1970.

La malta Guinness sans alcool et la petite Guinness sont arrivées. Et, d’autres marques suivront. A l’instar de Satzenbrau et d'autres bières blondes (Pilsnerpride, Jaica, Windhoek. Pour une clientèle de plus en plus nombreuse.

Des spiritueux aussi.

Depuis lors, plusieurs étapes ont rythmés le processus d’évolution de l’entreprise dans un environnement concurrentiel. La nécessité de diversification des produits commençait à s’imposer. Guinness Cameroun a pris le mesure du ce challenge. Aussi, On indique qu’ « en 2017, nous avons lancé la première

Chaîne locale d'embouteillage pour les spiritueux traditionnels.

Aujourd'hui, nous pouvons embouteiller 2200 bouteilles par heure de whisky noir et blanc » Bien plus « GCSA est la première brasserie à mettre du scotch en bouteille whisky hors d'Ecosse.

La nouvelle chaîne est venu avec des emplois permanents substantiels Le Cameroun est le premier marché Diageo à produire Guinness Triple Black Mainstream” Les spiritueux sont arrives. En plus de la bière, la distribution des spiritueux par Guinness Cameroun a eu pour effet induit de lutter contre la contrebande avec l’introduction des timbres sur les spiritueux. Avec pour conséquence l’augmentation de la demande. Pour faire face « Diageo a investi environ quinze milliards de francs pour augmenter notre technologies de capacité de production afin de répondre à la demande des consommateurs »

Une entreprise citoyenne.

A Guinness Cameroun on confesse que « Nos employés sont au cœur de notre entreprise. Nous employons 400 personnes talentueuses de toutes les régions du Cameroun. Nous sommes une entreprise diversifiée où chacun a la possibilité de développer sa carrière à chaque étape du travail. Nous nous concentrons sur l'amélioration de la diversité, l'égalité des sexes, la non-discrimination, etc »Avec en prime plus de 15 000 emplois indirects. Bien plus, Guinness Cameroun ne produit pas pour vendre au tout venant. Un vaste programme de promotion de la consommation responsable d'alcool et de lutte contre l'abus d'alcool dans la société (consommation d'alcool par des mineurs, vente responsable, conduite en état d'ivresse) entraînent un changement de comportement chez certains consommateurs, sensibilisent à la consommation et à l'usage nocif de l'alcool. Pour le Directeur général « Notre travail a été reconnu lors des deux derniers sommets africains. En 2017, notre équipe de marque a remporté un prix pour notre célèbre campagne Made of Black. en 2018 notre équipe de marque a remporté deux prix: Marketing le plus innovant et le plus haut changement de capital-marque »