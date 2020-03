CAMEROUN :: Enjeux: Jean De Dieu Momo dans l’étau du sérail :: CAMEROON

Les révélations Noumeno Kamto, conseillère municipale du Rdpc de Baham actuellement incarcérée à la prison central de Bafoussam, sur la procédure d’obtention d’un séjour prolongé en France initié par le ministre en poste déclenche l’ire dans les sphères du pouvoir.

Les tentatives d’explications données par le ministre délégué auprès du ministre de la justice, Jean De Dieu Momo, semble produire l’effet contraire. Depuis la publication, en fin de semaine dernière d’une enquête mettant en lumière les procédures engagées par l’ancien opposant à Paul Biya (devenu l’un de ses soutiens lors de l’élection présidentielle d’octobre 2018) l’opinion s’en prend de vives voix à l’homme réputé expansif sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision.

Tandis que son ancienne partenaire d’affaire affirme, documents à l’appui que le ministre Jean De Dieu Momo a engagé trois procédures auprès des autorités françaises en vue de l’obtention d’une carte de résident, une carte de séjour et une autorisation de travailler de manière permanente en France, le ministre indique, pour sa part, que cette procédure est antérieure à sa nomination dans le gouvernement.

Services de renseignement

Du coup, l’affaire qui fait grand bruit au Cameroun intéresse désormais le pouvoir central. Ainsi, selon des sources introduites dans le sérail, les services de collecte d’informations stratégiques compétents ont été mis à contribution pour voir plus claire dans cette affaire. D’autant que de nombreux pourfendeurs de l’homme doutent de la sincérité de son soutien à Paul Biya. Nos sources relèvent d’ailleurs des soupçons de dissimulations d’informations que pourraient détenir l’ancien opposant à Paul Biya. Des documents qui pourraient lui servir de moyen de pression sur certaines personnalités du pays.

Depuis la publication de l’enquête parue dans le journal Le Messager, la machine sécuritaire et politique qui est mis en branle autour du ministre Jean De Dieu Momo n’occulte aucune piste et aucun fait. D’autant plus que dame Noumeno Kamto Cyrille Inès Laure, sa partenaire d’affaire incarcérée presqu’au secret, depuis quelques mois à la prison central de Bafoussam est réputée avoir été l’un des principaux artisans de la victoire du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), dans la circonscription de Baham, la localité d’origine du président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), Maurice Kamto.

Le Rdpc en branle

Pour l’une de nos sources dans le sérail, «Le ministre Momo joue à la fois contre sa volubilité, une structure judiciaire dont il ne contrôle pas forcément les leviers mais aussi le noyau dur du Rdpc qui ne le portait pas à cœur.» Une situation qui prend d’autres coups avec les dénonciations que multiplient les proches de la «prisonnière du ministre» dont l’état de santé se détériore. Internée en urgence à l’hôpital régional de Bafoussam, la conseillère municipale du Rdpc à Baham est en proie à des problèmes cardio-vasculaires et de tensions artérielles qu’elle aurait contractés lors de son séjour à la prison de Bafoussam. Une situation soutendue par les lenteurs observées dans la procédure engagée par la prisonnière auprès de la Cour suprême. Une institution où elle espère voir le droit être dit «sans pression et sans interférences sur l’administration locale.»

Dès lors, jusqu’où peut aller le pouvoir dans cette affaire qui a quitté le cadre restreint de la ville de Bafoussam pour se déporter dans l’écho public ?

Dans l’état major du Rdpc, l’on ne cache pas la détermination de sortir l’amazone du parti des griffes d’un ministre et partenaire politique dont le poids réel ne plaide pas pour une éventuelle reconduction dans le gouvernement dont le renouvellement est pressenti par les observateurs locaux. D’autant que la tenue des élections municipales et législatives a donné à Paul Biya, maître d’orchestre, la latitude d’apprécier son beau monde.