CAMEROUN :: Numériser les données pour améliorer le climat des affaires :: CAMEROON

Le projet de numérisation des registres nationaux du commerce et du crédit RCCM est actuellement en train d'être implanté au Cameroun.

La gestion des registres nationaux du commerce et du crédit mobilier pose encore d'énormes problèmes aux pays de la zone Cemac et en particulier au Cameroun. Ici , le traitement et l'archivage des données se fait encore de façon manuelle, ce qui ralentit les procédures et crée un blocage pour certains investisseurs. Une situation que le projet de modernisation du registre du commerce et du crédit mobilier vient corriger, histoire d'améliorer surtout l'archivage des données.

La phase pilote du projet RCCM, initiative de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ( OHADA) se déroule actuellement au Cameroun,( seul pays de la sous région choisi pour l'exercice )avec pour parrain au niveau local, le ministère de la justice. Ceci explique le fait que le processus de déroule dans les tribunaux de première instance.

A l'occasion du lancement officiel de ce projet, la presse a été conviée ce vendredi 28 février à une visite du pool de reprise de données au tribunal de première instance de Bonanjo. Guidés par l'ingénieur du marché en la personne du polytechnicien Abban Félix Bakenien , les hommes et femmes de médias conviés à cette visite de presse ont pu toucher du doigt le matériel qui vient révolutionner l'archivage et la conservation des données. Ce projet qui a déjà reçu un financement venant de l'Afd a hauteur de 2,7 millions d'euros va à coup sûr ''booster l’intégration sous-régionale et développer l’économie des pays membres'' a en croire Lucie Thibon Chargée de mission régionale Afrique Centrale – Economie et Intégration régionale à Agence française de développement (Afd).

Annie Mobile , la représentante du ministre de la justice gardes des sceaux précisera que ce projet a pour objectif principal la numérisation des dossiers dans les trente sites retenus pour la phase pilote, leur saisie et leur reprise dans le logiciel Rccm. Il faut tout de même relever que La numérisation des données du registre de commerce au niveau local, national et régional vient donc améliorer l’environnement des affaires. Celle ci se présente comme un gage de sûreté et de fiabilité pour les investisseurs nationaux et étrangers. Voilà pourquoi Il est question avec ce projet que toutes les données se retrouvent au niveau régional, grâce au logiciel Rccm-Ohada. Avec le logiciel, toutes les données historiques, celles mêmes qui ont existé avant le logiciel, sont recensées

C'est ainsi qu'à long terme, La modernisation des registres nationaux du commerce et du crédit mobilier va contribuer au : renforcement de la sécurité juridique et judiciaire, l’amélioration du climat des affaires, la fiabilisation de l’information sur les opérateurs économiques, l’amélioration de la confiance dans la zone Ohada et une meilleure gestion du fichier national.sa venue est donc salutaire pour le climat des affaires au Cameroun.