CAMEROUN :: Ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront la révolution violente inévitable :: CAMEROON

La vraie légitimité, celle qui émane véritablement du peuple, ne se décrète pas. Même en essayant par tous les stratagèmes sécuritaires et frauduleux de la masquer, de la contenir, voire de l'anéantir... elle parviendra toujours à se manifester au grand jour en empruntant différents canaux et pourrait devenir incontrôlable à terme avec une population aussi jeune qu’au Cameroun.

Nous osons espérer que celles et ceux qui usurpent de la représentation nationale et locale dans ce pays en s'auto-désignant avec des scores soviétiques (essentiellement par cooptation du pouvoir en place et clientélisme ethno-tribal) comme des "élus du peuple" grâce à la fraude, la corruption, la compromission avec le système totalitaire en place, puis l'instrumentalisation de la Justice... auront attentivement regardé ces images du retour triomphal de Maurice Kamto au Cameroun, ont su les interpréter, et pu en tirer la leçon qui s'impose à tous: à l'instar de nombreux autres pays sur cette planète, les Camerounais aspirent plus que jamais à avoir des dirigeants qu'ils ont librement choisi dans des urnes transparentes.

Jouer les sourds et les aveugles cyniques ne changera rien à cette volonté inébranlable.

En effet, l'accueil populaire de Kamto est un grand défi pour un régime de Yaoundé dont le but n'était jamais de gagner le champ de bataille politique mais d'éliminer complètement tout vrai rival de ce champ de bataille en s'appuyant notamment sur des tactiques de Sun Tzu, telles que des accusations factices de corruption ou de terrorisme pour écarter tout Camerounais considéré comme une menace à la survie du régime. Ce niveau d'étouffement de masse, même si les dirigeants occidentaux ferment les yeux dessus avec obstination, n'est pas viable à long terme. Les Camerounais ordinaires ne continueront pas à tenir compte du langage d'une autorité paternelle et inattaquable, voulue « inamovible », maintenue sous perfusion françafricaine en totale illégitimité.

En effet le pouvoir de Paul Biya est aujourd’hui bien connu pour être l'un des nombreux régimes despotiques en Afrique, se maintenant uniquement par le recours à une force extrême et des violations des droits de l'Homme. Ils sont tous liés d'amitié et protégés par des gouvernements producteurs d'armements mais méritent d'être inculpés de crimes contre l'humanité et traduits devant la Cour Pénale Internationale (CPI).

Nous savons également que les dictateurs sont tout à fait stupides par nature, et ne sont pas capables d'apprendre, notamment de la chute des autres.

Par ailleurs, le régime de Yaoundé a beaucoup de sang sur les mains et sait très bien que s'il est renversé, leur sort à tous sera bien pire que celui réservé à Hosni Moubarak qui vient de mourir en Égypte. Ils n'ont donc d'autre choix que de continuer sur cette voie de terreur généralisée ... eh bien, jusqu'à ce qu'ils soient renversés.

Au moins espérerons-nous jusqu’au bout qu'ils sachent afficher un dernier acte de véritable patriotisme en se préparant à une transition politique pacifique parce que, comme le président John F. Kennedy l'a justement déclaré une fois : « ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront la révolution violente inévitable ».

Ça urge!!!

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org