CAMEROUN :: Les Tigres de Papier à Yaoundé :: CAMEROON

Le récent incident avec la diaspora à Paris au cours duquel M. Ernest Obama a rapidement quitté les lieux et s’est enfui pour se cacher alors qu'il n'était pas encore agressé, en dit long sur le courage des ethno-fascistes au pouvoir à Yaoundé.

Ce type d'attitude lâche est une preuve de culpabilité de la part de M. Obama qui sait pertinemment qu'il a quelque chose à se reprocher, qu’il a fait quelque chose de mal, sinon il ne serait pas là constamment à regarder par-dessus ses épaules.

Tout ceci montre malheureusement que Mr. Obama est un tigre de papier qui dit beaucoup de choses contre ses soi-disant “ennemis” mais n'a pas le courage nécessaire pour défendre ses idées extrémistes. À ce sujet, c'est établi que les tyrans et leurs sycophantes ne sont pas très téméraires devant toute adversité. Soit ils la fuient, soit ils trouvent les moyens détournés de la liquider. Mais jamais ils ne la regardent dans les yeux. Le président Biya en est le parfait modèle, se baridant en permanence derrière un épaix mur de sécurité et de gardes du corps.

En effet, M. Obama connu au Cameroun pour utiliser sa plate-forme de la télévision des mille collines VISION 4 pour répandre la haine tribale et dénoncer des entités appartenant à l'État qui veillent notamment à l’application de la déontologie journalistique, puis les organisations de défense des droits de l'Homme qui défendent les victimes du régime de Biya...est le premier à s’enfuir dès qu’il rencontre un obstacle.

Mesdames et Messieurs les partisans du régime génocidaire de Paul Biya, tirez la bonne leçon de cet incident malheureux de Paris!

Retenez enfin que ce que vous avez pu infliger ou continuez à infliger à d'autres pourrait également vous arriver un jour dans les rues de Paris, New York ou Johannesburg... Nonobstant l'apaisement et le ton conciliant prôné par quelques rares d'entre-nous, souvent dans ces organisations non gouvernementales que vous fustigez à longueur d'antennes et découvrez qu'elles peuvent être d'une quelconque utilité au moment où votre enfer se rappelle subitement à votre bon souvenir.

Tout cela démontre une fois de plus que le régime de Yaoundé a toujours été voyou. Un régime auquel personne ne peut faire confiance, y compris pour défendre ses propres principes. En effet comme avec Obama, ils se comportent tous comme des tigres en papier dès le premier obstacle se présente à eux en dehors de leur zone de confort. Ils n'ont pas le caractère requis pour y faire face et en persistant comme ils le font généralement à Yaoundé dans leurs logiques obscurantistes qu'ils disent saines et prétendent défendre devant toute adversité.

Ils n'ont en réalité jamais eu les nerfs solides pour les marteler ailleurs qu’au Cameroun. Ce qui est une forme singulière de fourberie.

Pr. Olivier J. Tchouaffe, Porte-parole du CL2P

