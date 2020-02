MTN Cameroun : Vingt bougies, 10 millions d’abonnés, 3400 milliards de CA :: CAMEROON

Il y a vingt ans, la société de téléphonie mobile s’installait au Cameroun. Cette année 2020 est consacrée au vingtième anniversaire.

Le coup d’envoi a été donné par son Directeur général à Douala, capitale économique du Cameroun.

En Février 2000, nous étions entrés avec MTN dans le village planétaire. A travers ses prestations du mobile. Vingt ans après, on est tous androïde.

De fait, MTN Cameroon est créé le 15 Février 2000, suite au rachat par le groupe Africain MTN de l’opérateur public Camerounais Camtel mobile. MTN a fait du chemin en contribuant à faire de la téléphonie mobile un moteur de croissance et un outil de développement. On est passé de 2g à 4g.

Cette prestation, d’abord réservé à la classe moyenne s’est vite transformée en en objet de masse. MTN s’est vite déployée et s’est installée dans les 10 régions que compte le Cameroun.

Les statistiques indiquent que « Aujourd’hui, 9.5 des Camerounais sur 10 des Camerounais vivent à portée du réseau MTN qui couvre plus de 7400 localités à travers le pays.

Le réseau MTN comptait 10 millions d’abonnés au 31 décembre 2019. M%TN Cameroon a ainsi contribué à désenclaver les zones parmi les plus reculées du pays, à renforcer les liens entre les Camerounais et améliorer la compétitivité des entreprises » Au cours de la conférence de presse de lancement des activités du vingtième anniversaire à Douala, le Directeur général a été rassurant « nous allons continuer à invertir dans le réseau et les entreprises locales pour améliorer le service d’accès à internet »

Et puis, tout n’est pas que croissance, l’entreprise connait un cycle de hauts et bas. Le Directeur général l’a annoncé à la presse. Nous avons accumulés des pertes ces quatre dernières années. L’entreprise a traversé une zone de turbulence.

Cependant pourtant, l’entreprise n’a pas fait faillite. Bien au contraire, pendant vingt ans, l’activité a généré des revenus, à hauteur de 3400 milliards de chiffre d’affaires. Repartis entre les investissements, les impôts, les partenaires, les employés et autres.

L’Etat s’est taillé la part du lion. Ici, on affirme que « Entre 2000 et 2019, Mtn Cameroun a investi près de 1000 milliards de f cfa pour son activité au Cameroun. Mais aussi l’un, des contribuables les plus importants avec 1226 milliards de f CFA payés depuis 2000 dans les caisses de l’Etat au titre d’impôts taxes et redevances dus »

L’entreprise qui se veut citoyenne a développé un secteur social, l’entreprise a « créée un millier d’emplois directs tandis que son activité a développé un réseau de PME, de sous-traitance et de distribution dont la main d’œuvre est évaluée à plus de 200000 personnes » A l’instar du football ou l’entreprise a investi pour 9 milliards D’autres secteurs de la vie tirent un grand avantage de MTN. L’entreprise « s’est par ailleurs fortement investi à travers sa fondation pour des grandes causes : l’éducation, la santé, l’environnement, l’accès à l’eau potable, le développement rural »