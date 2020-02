CONGO :: BIENS MAL ACQUIS : Chantage et mise en examen cosmétique. :: CONGO

"Le cancrelat alla plaider une cause au tribunal des poules" UTAM'SI. Mise en examen de "Kiki le pétrolier. NON ! Monsieur Dominique BLANC, les congolais avertis ne vous font pas confiance ...

Cette mise en examen c'est du spectacle pour grands badauds, une friandise jetée aux cancrelats.

Tous les congolais savent que Kiki est milliardaire, et ces milliards ne sont pas le fruit de son travail.

Denis Christel SASSOU-NGUESSO, a beau être le fils du président congolais, c'est un petit poisson.

Tant que vous ne vous attaquerez pas aux gros poissons, le système perdurera.

Avant vous, Madame Eva JOLY a clairement démontré que les gros poissons de ce système sont français ... Et on sait combien sa vie était menacée.

Alors Monsieur BLANC, commencez à faire le ménage à Paris avant d'arriver au Congo, tant que vous ne ferez pas cela, aux yeux des congolais avertis, vous ne serez qu'un bouffon à la solde des gros poissons qui sont vos concitoyens, parmi ceux-là même qui sont au pouvoir et vous ont peut être placé à ce poste.

"Bati ton destin de tes propres mains mon fils, n'attends pas éternellement que les autres te prennent en charge"

SUNDJATA, Empereur du Mali.

Mes chers compatriotes,

Optons pour une justice réellement indépendante au Congo, avec des Juges Élus.

Le linge sale se lave en famille.

Pour une paix véritable et durable, optons pour la C2R = Commission Réconciliation et Réparation, pour l'indemnisation des victimes, l'amnistie générale et le blanchiment légal des fortunes.

Pour que vive notre prestigieuse Nation.