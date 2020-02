CAMEROUN :: Opération épervier : Bruno Bekolo Ebe acquitté partiellement :: CAMEROON

Il lui était imputé un détournement de plus de 343 millions Fcfa.

Un poids a été ôté des épaules de Bruno Bekolo Ebe le 31 janvier dernier. L’ancien recteur de l’Université de Douala a été acquitté dans l’affaire qui l’opposait à la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) et au ministère public. « Mon client ne pouvait qu’être acquitté dans cette affaire. Il était accusé à tort pour un détournement de trois cent quarante-trois millions cinq cent trente deux mille neuf-cent-soixante-neuf Fcfa (343.532.969Fcfa). Le droit a été appliqué par le Tcs.

Nous félicitons le Tcs pour ce geste d’honnêteté », lance avec fièrement Me Ndjodo Bikoun. D’après l’accusation, cet argent devait être reversé à la Cnps en guise des cotisations sociales du personnel de l’Université de Douala entre 2003 et 2012. Sauf que la défense ne reconnaissait pas les faits. « Le recteur posait des actes administratifs à l’université. Il ordonnait, liquidait et ordonnançait. Il ne gérait pas le volet financier. En fait, il ne faut pas oublier qu’un recteur ne touche pas à l’argent. C’est l’agent comptable qui est sous la tutelle du ministère des Finances qui en a la charge », déroule Me Ndjodo Bikoun.

Dans cette procédure, à en croire son conseil, les dés étaient pipés d’avance. Selon lui, au départ, son client n’était pas inculpé dans ce dossier. « Son nom n’apparaissait nulle part dans la plainte. Mais au cours de l’enquête, sans aucune explication, il a été introduit dans le dossier. La Cnps devrait poursuivre l’institution et non l’individu. Mon client était également un employé de cette université », déplore l’avocat.

Cependant, ce dernier sait qu'ils ont remporté une bataille et non la guerre. Donc malgré qu'il soit acquitté, son client reste en détention provisoire. L'ancien recteur est également inculpé dans une autre procédure, celle de la mauvaise gestion de cette institution. « On l'accuse d'avoir détourné plus de 3 milliards Fcfa lorsqu'il était à la tête de l'Université de Douala », confie son avocat. C'est en novembre 2018 que se sont ouverts les débats sous fond de polémique après des rectificatifs sur l'identité du plaignant. « Des changements ont été opérés pour que l'Université de Douala soit désormais constituée partie civile [groupe du ministère public qui se réclame victime d'une infraction] et la Cnps est devenue le plaignant ».

Bruno Bekolo qui est détenu à la prison centrale de Yaoundé depuis mars 2018 a été limogé de son poste de recteur de l’Université de Douala en 2012. Il y avait passé neuf ans. En 2014, il est sanctionné par le Contrôle supérieur de l’Etat qui les (le recteur et ses coaccusés) poursuivait dans plusieurs affaires liées à leur mauvaise gestion pendant la période 2007-2010. Les préjudices causés à l’Université ont été évalués à plus de 3 milliards Fcfa à travers des paiements multiples, des primes indues, la surfacturation, des prestations fictives, l’attribution de marchés à des entités non agréées ou encore le non reversement des impôts et taxes à travers des retenues à la source.