CAMEROUN :: Foumbot: Les élèves du lycée technique brûlent un gros camion ayant tué leur camarade :: CAMEROON

Lycée technique de Foumbot, département du Noun ( région de l'Ouest Cameroun). Des élèves du lycée technique mettent le feu sur un gros camion de sept tonnes ayant mortellement percuté leur camarade. La tragédie se déroule le mardi 04 février 2020 à Foumbot.

En colère, les élèves du lycée technique n'ont pu contenir leur colère devant la mort d'un de leurs camarades qu'ils ont vécu de leurs propres yeux.

Le choc était violent, et le jeune élève est mort sur-le-champ. Des témoins racontent que des forces de l'ordre arrivées sur les lieux, ont été impuissantes devant la furie de plusieurs centaines d'élèves déchaînés.

Le gros camion a été rapidement réduit en cendres, ce d'autant plus qu'à en croire une source locale, des élèves de la filière Mécanique savaient exactement où mettre le feu pour rendre efficace et expéditif l'incendie du camion.



Camer.be a appris que le chauffeur du camion est gardé à la gendarmerie, et sera présenté au procureur de la République.

L'ambiance était morose ce matin au lycée technique de Foumbot qui aux dires des témoins, vit déjà au rythme des obsèques annoncées d'un de ses élèves arraché à la vie hier par un gros camion de sept tonnes.