Calixte Beyala à Maurice Kamto : « Vous ne méritez pas de diriger un pays comme le Cameroun » :: CAMEROON

Au Monsieur qui a perdu les élections au Cameroun et qui a voulu faire un hold up, une question : où étiez-vous quand votre petit protégé m'insultait, appelait à me violer ? Où étiez-vous lorsque pendant un an, il n'a eu de cesse que de me calomnier ? Je n'ai pas entendu votre voix de président de quelque chose le ramener à l'ordre, lui dire que ce qu'il faisait n'était pas dans les normes.

Je vous dis en vérité, j'ai porté plainte, toute seule comme la grande Dame que je suis ! J'ai déposé ma plainte seule, sans être accompagnée d'un quelconque avocat et j'ai laissé la justice suivre son cours, sans jamais l'entraver d'une quelconque façon. Les reports sont dûs aux turpitudes de vos propres avocats.

Et je ne regrette rien ! Je vous dis en vérité, cher Monsieur si nombriliste qu'il estime que la souffrance de l'autre ne l'intéresse pas : vous ne méritez pas de diriger un pays comme le Cameroun, car un homme à la hauteur d'un dirigeant commencerait par condamner les injures, diffamations, insultes et calomnies à l'endroit d'une femme avant de parler d'autres choses. Non, Monsieur, aucun politique ne m'a aidée. De la même façon qu'un jour, seule, j'ai obtenu la condamnation de la France en France pour non représentation des minorités, j'ai obtenu au Cameroun que votre protégé réponde de ses crimes devant les tribunaux...

D'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi que certains de ceux que vous accusez de m'avoir aidée, sont ceux-là qui le payaient pour me calomnier ! Bonne chance à vous, oh homme de peu ! Et votre protégé sera libre quand la justice le décidera... Pour conclure : vous avez une excellente stratégie, car tous les opposants qui perdent les élections en Afrique, s'en viennent faire un meeting à Paris, ça marche toujours et très bien.