CAMEROUN :: Carton plein pour Maurice Kamto à Paris :: CAMEROON

Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), le Professeur Maurice Kamto a communié avec la diaspora ce samedi 1er février 2020 à la Place de la République .

Dans un meeting, l’opposant camerounais a été porteur d’un message fort pour témoigner sa gratitude à la diaspora pour le soutien inconditionnel à lui apporté ainsi qu’à ses codétenus pendant la durée de leur incarcération à la prison centrale de Kondengui.

Devant une foule compacte de milliers de Camerounais et amis du Cameroun, Maurice Kamto a remercié les Camerounais de l'intérieure et de la diaspora pour la lutte en faveur de l’alternance. Il a réitéré son appartenance à l’opposition républicaine qui se veut constructive.

Il faut souligner que l'opposant Maurice Kamto est en tournée en Europe et aux États-Unis.

Pour l'étape parisienne, le président du MRC était accompagné d'Albert Dzongang, Sa Majesté Biloa Effa, Alain Fogue, Me Emmanuel Simb, Mme AWASUM Mispa, Pr Franklin Nyamsi, Ekanga Ekanga Wilfried etc.

Dès l'entame de son discours, le juriste a tenu à témoigner sa reconnaissance aux autorités françaises qui ont autorisé la tenue de la manifestation.Il a également commenté l'actualité sociopolitique camerounaise

L’accueil et le meeting de Maurice Kamto ont vécu sans incidents majeurs.

Camer.be vous propose l’intégralité du discours prononcé par Maurice Kamto