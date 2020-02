Le Cameroun dans le Top 10 des pays les moins démocratiques en Afrique :: CAMEROON

Le classement effectué sur 50 pays africains par Economist Intelligence Unit (EIU), positionne le pays au 40e rang, contrairement à l’année 2018 où il occupait la 36e place.

Le rapport 2019 sur la démocratie dans le monde, élaboré par Economist Intelligence Unit (EIU) et publié il y a quelques jours, révèle que le Cameroun occupe la 40e place du classement des pays les plus démocratiques d’Afrique, avec un score de 2,85. Au plan mondial, il occupe la 141e position. Selon cette organisation en 2018, le Cameroun est en régression, puisqu’en 2018, il occupait la 36e place avec un score de 3,28, et le 132e rang mondial. Son régime de gouvernance est ainsi classé parmi les dictatures.

L’Indice de la démocratie de l’EIU se base sur cinq familles de critères à savoir : le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, et la culture politique. Celles-ci permettent de classer les pays selon quatre types de régimes à savoir « pleine démocratie », « démocratie imparfaite », « régime hybride » et « régime autoritaire ».

Selon ces régimes, les pays de la zone de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac), ont tous des régimes autoritaires. Avec un score de 3,61, le Gabon arrive à la 29e en Afrique et 121e mondial ; le Congo est 38e africaine et 134e mondiale (pour un score de 3,11). La Guinée Équatoriale quant à elle enregistre 1,92 point et se positionne 47e au niveau du continent (161e au niveau mondial). Le Tchad, fait un score de 1,61 pour se classer 48e au plan continental et 163e dans le monde. La RCA, respectivement 49e et 165e a un score de 1,32 point. Enfin, la RDC est bon dernier en Afrique (50e) avec 1,13 point de score et occupe la 166e place du classement mondial. Notons que selon EIU, les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé-et-Principe ne figurent pas dans cette étude.