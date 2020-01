Grand meeting du Prof Maurice Kamto avec la diaspora camerounaise le 1er février: L’APPEL DE PARIS :: CAMEROON

Cher(e)s Compatriotes, Chers Combattants & Combattantes. C'est avec un cœur rempli d'amour, de joie, d'allégresse et de reconnaissance que vous avez accueilli le Professeur Maurice KAMTO, Président élu du Cameroun, mardi dernier à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Ceci, en réalité ne représentait qu'un avant-goût d'une semaine qui s'annonce haute en couleurs et riche en émotions, pour preuve la conférence de presse magistrale tenue ce jeudi devant les medias de réputation mondiale.

L'apothéose: Le 1er Février 2020, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président élu Maurice KAMTO s'adressera à nous, la Diaspora camerounaise dans son entièreté et bien au-delà certainement; aussi faut-il que nous prenions et comprenions la dimension exceptionnelle et la portée salvatrice de cet événement unique.

Nous avons le devoir de nous y mettre, et d'être à la hauteur de cette fabuleuse aventure humaine débutée au jour du 7 octobre 2018.

En conséquence notre sens des responsabilités nous interpelle.

Il nous incombe individuellement et collectivement de veiller au bon déroulement de ce rendez-vous du samedi 1er février 2020 à Paris.

Chacun et chacune devrait y mettre du sien.

Pour la fin de la campagne de mobilisation pour ce grand rendez-vous avec l'histoire et même le jour dit, cher(e)s camarades abstenons-nous :

- Des attaques personnelles

- Des invectives entre Compatriotes

- Des discours incitant à la haine

- D'un vocabulaire ordurier

- D'un excès de langage

Par contre

- Revêtons-nous de l'amour, de l'empathie

- Restons courtois, polis

- Optons pour un vocabulaire qui sied

- Soyons Bienveillants les uns avec les autres

Nous devons nous y atteler.

Soyons à l'image du nouveau leader du peuple camerounais;

Un homme bienveillant

Un homme respectueux

Un homme honnête

Un homme digne

Un homme sobre

Un homme bon

Un père aimant

Un rassembleur

Un homme de PAIX

Oui le Président élu, au-delà d'être le président d'un parti politique, le MRC, est aujourd'hui le président de tous les Camerounais. Il est le choix du peuple, ce faisant il n'appartient plus seulement à sa chapelle politique, il nous appartient tous. De fait, nous nous devons de lui ressembler et rendre manifestes ses belles qualités.

Le monde nous regarde.

Toutes les chancelleries occidentales auront le regard fixé sur Paris en France ce samedi 1er février 2020. À LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE...tous nos faits et gestes seront scrutés, disséqués. Gardons cela présent à l'esprit.

Sachons rendre fier le Président élu S.E. Maurice KAMTO par notre comportement.

Faisons front commun et cause commune. Soyons et restons dignes.

Ne l'oublions surtout pas, Maurice KAMTO est le Président élu du peuple camerounais, et à ce titre il nous incombe tous de veiller sur lui. Bien que ce soit le MRC qui soit chargé de l’organisation de cet événement inédit.

Ne laissons pas nos sentiments déborder en effusion. Sachons faire montre de sérénité.

Ayons une attitude et un comportement responsables.

Par exemple si une estrade est réservée au Président élu, ses alliés et son directoire, nul besoin pour les participants ou combattants de l'envahir.

En tout état de cause, la sécurité du président élu Maurice KAMTO devrait être la priorité des priorités. Et la meilleure façon d’y contribuer serait de composer avec les vocables suivants : Discipline et vigilance !

Le 1er février, c’est déjà demain !

Vive le peuple camerounais !

Vive le Cameroun libre !

Pour le Bureau Fédéral de la Révolution :

Le Général-Président Robert WANTO

Le Général SG EL CHE NOU

Le Porte-parole UE STYVY

Le Porte-parole USA Micheline EWANG

Le Conseiller en Communication J. Remy NGONO