CAMEROUN :: La traque des fraudeurs du Terminal à conteneurs se poursuit :: CAMEROON

L’entreprise portuaire publique confectionne le fichier des bénéficiaires de la fraude sur la sortie des conteneurs du port de Douala sans paiement des frais afférents.

Les accusés de l’affaire de la sortie frauduleuse de milliers de conteneurs au port de Douala doivent en principe s’expliquer cette semaine devant le Tribunal criminel spécial (TCS) sur les faits qui pèsent sur leur dos. Leur interrogatoire est prévu sur deux jours, le 28 et le 29 janvier prochain. Le 2 décembre 2019, les juges en charge de l’examen public du dossier avaient estimé les charges réunies pour qu’ils apportent les arguments de leur innocence qu’ils clament. Ce jour-là, les juges avaient enfin terminé l’interrogatoire de Gerard Ambouam Minkoulou, témoin de l’accusation, démarré en mars 2019. Ce dernier est le directeur de l’exploitation au Port autonome de Douala. Il a supervisé l’audit, en compagnie d’un cabinet privé, qui a permis d’évaluer l’étendue du forfait déploré.

Les juges ont posé au témoin plusieurs questions pendant la phase consacrée aux «questions du tribunal ». «Vous avez parlé de l’identification des faiblesses quelles sont-elles ?», interroge le tribunal. M. Ambouam Minkoulou explique que le PAD est dans un processus d’amélioration continue, «quand nous tombons dans une faille on améliore nos procédures». Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Parmi les améliorations, il a cité l’adoption d’un nouvel organigramme, la dématérialisation des procédures, l’interconnexion entre le service de la facturation et les terminaux à conteneur. Répondant à une autre question, le témoin indique que le PAD a pu identifier les conteneurs sortis frauduleusement sans pour l’instant démasquer les véritables propriétaires des biens transportés dans lesdits conteneurs. «Le bénéficiaire d’un conteneur n’est pas nécessairement celui qui suit l’opération d’embarcation, ni client du PAD. Nous traitons le plus souvent avec les transitaires.»

«On se serait attendu à voir un fichier au niveau du PAD avec les noms des gens plus ou moins impliqués. Vous ne redoutez pas de traiter avec des faussaires ?», interroge un juge. «Le processus d’identification des faussaires est en cours. Un travail est en train d’être fait pour remonter le réseau», déclare le témoin.

En rappel, M. Ekassi Ndenguebe et trois autres passent en jugement devant le TCS. Ils sont accusés d’un prétendu détournement de la somme de 173 millions de francs, réalisé à travers la sortie frauduleuse de 4173 conteneurs du port de Douala au premier semestre 2017 sans paiement de taxes portuaires. Un audit réalisé par le PAD après la découverte du forfait révèle que ce sont de milliers de conteneurs qui ont connu un destin similaire entre 2013 et 2016, causant une perte de 6 milliards de francs.