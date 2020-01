CAMEROUN :: Garoua : La touche d’Aminatou Ahidjo :: CAMEROON

Au cours d’un meeting organisé hier, les jeunes et les femmes ont été invités à voter massivement les listes du Rpdc.

Les femmes et les jeunes de Garoua I plébisciteront les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) lors du double scrutin du 9 février prochain. Assurance donnée hier à Garoua, au cours d'un meeting organisé par la vice-présidente de la sous-commission nationale de la communication et la vice-présidente de la Commission départementale de campagne Rdpc Bénoué-Ouest, Aminatou Ahidjo.

Pour les militants de Garoua 1er , tout comme pour l’organisatrice de ce meeting, il faut consolider les acquis et accompagner le président Paul Biya pour lui permettre de conduire le pays à l’émergence. « Nous comptons voter le Rdpc parce que le président de la République a toujours été à l’écoute des jeunes. Il a mis sur pied bien de projets et compte sur nous pour les implémenter », a soutenu le représentant des jeunes, Boubakari Hamadou.

Aminatou Ahidjo a présenté l’importance du vote en faveur des listes du Rdpc. « La majorité que le président sollicite au niveau des communes se traduira par plus d’écoles, de routes, d’emplois pour les jeunes, d’émancipation pour les femmes, la modernisation de l’agriculture et de l’élevage », a-t- elle relevé. Celle que les populations appellent affectueusement « Yérima Cameroun» recommande les listes Rdpc car elles « regorgent de candidats qui brillent par leur engagement civique et politique et allient jeunesse et expérience ». Aminatou Ahidjo a demandé aux femmes de se faire identifier afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vies et celles de leurs progénitures.