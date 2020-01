CAMEROUN :: L'UNIFFAC en conclave à Douala :: CAMEROON

Le comité exécutif de l'organisation sous régionale s'est réuni dans la capitale économique du Cameroun pour poser les jalons de l'année 2020.

Le Cameroun est la plaque tournante de l'Afrique centrale. Il est plus facile de s'y réunir que dans tout autre pays de la sous région. C'est la raison pour laquelle Gustavo Ndong Edu le président en exercice de l'UNIFFAC y a tenu de samedi 25 janvier une réunion statutaire du comité exécutif de ce organisation. La réunion se tenant au Cameroun, le président équato-guinéen a trouvé judicieux d'inviter son homologue de la fédération camerounaise de football qui s'est fait représenté par son premier vice président Alim Konaté.

Il faut dire que les travaux de Douala tournaient autour de l'adoption d'un calendrier annuel des compétitions que devrait organiser l'UNIFFAC. Ceci tout en respectant les calendriers de la CAF et de la FIFA car il faut le rappeler, déjà l'année dernière, L'UNIFFAC avait eu beaucoup de difficulté dans l'organisation de ses compétitions. Pour éviter de récidiver dans ce sens, le président Gustavo Ndong et son secrétaire général sont allés tour à tour au Caire (au siège de la CAF)et à Zurich ( siège de la FIFA) pour s'en quérir des recommandations de ses deux instances en matière de calendrier.

Après des audiences plutôt fructueuses en Egypte et en suisse, ils sont retournés et ont souhaité adopter définitivement un calendrier pour les compétitions de l'année sportive 2020ben harmonie avec ceux de la FIFA et de la CAF.

C'est ainsi qu'on aura un tournoi féminin U17 qui est prévu du 18 au 27 février 2020 à MONGOMO et EBIBEYIN en Guinée équatoriale , un tournoi zonal masculin U- 17 , un Tournoi qualificatif pour la can U- 17 en juillet qui se déroulera au Camerou , un Tournoi zonal U- 20 et enfin Tournoi qualificatif pour la can U-20 qui lui se déroulera en novembre au Tchad.

Si le président a tenu à préciser que les problèmes administratifs dont il a hérité de l'ancien exécutif sont aujourd'hui derrière lui, il a tout de même affirmé que c'est de façon progressive que l'organisation sous régionale de relèvera. Premier signe de ce nouveau souffle la confirmation du Gabon comme le pays qui abritera la siège de L'UNIFFAC en attendant la nomination d'un directeur exécutif par la CAF.