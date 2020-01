CAMEROUN :: De sa prison, Mamadou Mota rend hommage à Me Sylvain Souop :: CAMEROON

Dans l’euphorie de ton départ insoupçonné, j’ai juste mis une de tes photos sans mot dire. Je n’en avais en réalité pas.

J’étais au parquet où dans leur maccabre manœuvre , ils cherchent à requalifier les faits qui me sont reprochés, Me souop , ils ont décidé dans leur mise immonde de dire que j’étais l’auteur d’un carnage sexuel au sein de la prison de Kondengui contrairement à la rébellion en groupe qui n’est rien d’autre qu’une situation administrative qui se gère au sein de la prison.

Ce jour tu as eu l’accident la veille. Tes autres collègues mes chers avocats m’ont rassuré: il va bien je l’ai eu au téléphone me disait l’un.

Meurt-on d’un léger mal au bras? Pour celui qui connait la physiologie et l’anatomie, il répondra non, surtout lorsqu’on est aux mains des professionnels. Il n’y a pas d’erreur dans ce qui est professionnel, il y a une faute. Et quand il s’agit d’une vie, il y a assassinat.

Je sais, chaque jour, je pèse le risque que nous courons, moi je m’y attends chaque jour mais pas toi. Tu es mon défenseur, tu es mon bouclier.

Mon cœur saigne pour la deuxième fois de ma vie. Le vide est immense, nous que tu défendais sans relâche, tes collègues qui t’aimaient sont sans voix aujourd’hui au parquet.

Tu m’avais promis la dernière fois de te revoir alors que je n’aurai plus de gardes. Je te verrai dans la félicité avec la couronne. Mais tu as oublié de me dire au-revoir !

J’ai encore 14 de tes clients avec moi, je n’abandonnerai personne ici. Si c’est le chemin que les conspirationnistes ont choisi, je suis fier moi aussi de le subir et cela avec dignité.

L’honneur, le travail et la loyauté que tu me laisses en héritage seront propagés dans ces cœurs pleins de haine, de convoitise et diablerie. On ne tue pas un avocat ! On ne tire pas sûr l’ambulance.

Merci pour l’amitié, merci pour tout. Désormais je connais le chemin qui m’attend. J’arrive !