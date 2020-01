CAMEROUN :: 64 Fonctionnaires du ministère des Finances volent 33 milliards FCFA en 02 mois :: CAMEROON

La révélation est contenue sur la page Facebook du ministère camerounais des Finances. Selon cette dernière, 15 noms et matricules de hauts cadres de ce ministère clé, ( hauts fonctionnaires et cadres contractuels d'administration), sont clairement affichés. Ces derniers sont les principaux acteurs de l'astronomique somme de 33 milliards FCFA volée en l'espace de deux mois seulement.

Selon la mission du Comité de contrôle des soldes, pensions et rappels, ces agents du ministère camerounais des Finances, ont volé la somme de 33 milliards FCFA, en seulement deux mois: octobre et novembre 2019.

Selon la publication à charge, les détournements de fonds publics suscités, oscillent entre 30 millions et 04 milliards FCFA par personne. La stratégie de ces odieux criminels de la République, nous apprend-on, consistait en la création de faux matricules et de faux dossiers de soldes et de pensions. Les mis en cause versaient ces immenses sommes d'argent aux complices, lesquels selon l'enquête, leur reversaient 50% du montant indûment perçu. La rubrique est intitulée "état des sommes dues", sur la page Facebook du ministère camerounais des Finances.

Après le comptage physique des Agents de l'État qui a permis de débusquer plus de 10 mille fonctionnaires fictifs et permis d'économiser 30 milliards, une réaction forte du gouvernement est attendue.