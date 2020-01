CAMEROUN :: Assainissement du fichier solde de l’Etat : La traque aux pensionnés fictifs :: CAMEROON

Une opération en cours au ministère des Finances vise à clarifier la situation de près de 8 000 personnes dont les documents restent introuvables.

Après le comptage physique des personnels de l’Etat, le virement individualisé des salaires et pensions et la dématérialisation des bons de caisse, le ministère des Finances s’attaque à un autre volet de l’assainissement du fichier solde de l’Etat. En ce début 2020, l’heure est au contrôle et à la sécurisation du fichier des ayants droit, pensionnés décédés et pensions d’invalidité. Dans le but d’extirper du fichier solde les bénéficiaires frauduleux une opération de collecte des actes constitutifs des droits y relatifs a été menée par le Minfi auprès des administrations émettrices.

A la fin, « les actes de 7 855 pensionnés du fichier actuel n’ont pas pu être retrouvés ; ce qui fait douter de la légitimité des droits qu’ils continuent de percevoir », affirme le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, dans un communiqué. Le même document donne aux personnes concernées un délai de trois mois pour clarifier leur situation, avant le début de la phase répressive. « Afin de limiter le contentieux qui pourrait découler de la suspension directe du paiement desdites pensions, les intéressés sont priés de bien vouloir déposer impérativement une copie de l’acte leur attribuant la pension, au plus tard le vendredi 20 mars 2020 », indique le ministre dans le document rendu public le 20 janvier dernier. D’ailleurs, des dispositions ont été prises pour faciliter la tâche à ces personnes disséminées à travers le pays. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Au lieu de tous converger à Yaoundé, elles peuvent se rendre dans les bureaux de la Trésorerie générale la plus proche de leur lieu de résidence. Les listes des concernés sont également disponibles dans les différentes structures auprès desquelles ces pensions sont régulièrement payées. Sur le terrain, certains bénéficiaires ont déjà été informés.

« Ma banque m’a demandé de me rendre au ministère des Finances et là-bas, on m’a orientée vers la Trésorerie générale, où il m’a été conseillé de revenir dans quelques jours, le temps que les fiches à remplir soient disponibles », raconte une veuve rencontrée à Yaoundé hier. Mais passé le 20 mars, ou pour être plus précis, lors du paiement des pensions de la fin dudit mois, ceux des bénéficiaires n’ayant pas fourni le document requis verront leurs pensions suspendues. Mais le Minfi ne compte pas s’arrêter là car « des mesures de recouvrement des sommes déjà perçues seront engagées à leur encontre », prévient Louis Paul Motaze.

L’assainissement du fichier solde de l’Etat, engagé depuis 2018, a déjà permis de débusquer des millier d’agents fictifs et d’engranger des économies chiffrées à plusieurs milliards de F. Nul doute que ces chiffres seront revus à la hausse avec ce nouveau volet .