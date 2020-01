COMMUNIQUÉ DU BFR SUITE AU DÉCÈS DE ME SYLVAIN SOUOP, AVOCAT AU BARREAU DU CAMEROUN :: CAMEROON

C'est avec une profonde émotion que nous, le BUREAU FÉDÉRAL DE LA RÉVOLUTION, avons appris le décès, dans des conditions encore non élucidées de l'ardent défenseur des droits de l'homme Me Maître Sylvain SOUOP. Celui-là même qui restera à jamais gravé dans nos mémoires comme l'un des artisans de l'amorce de la déconstruction d'un système de gouvernance basé sur les fraudes quasi généralisées et multiformes.

Cependant nous restons dubitatifs quant à l'origine naturelle de ce décès qu'on dit résulté d'une fracture du bras.

Etant donné que RIEN NE SERA PLUS COMME AVANT, nous, le BUREAU FÉDÉRAL DE LA RÉVOLUTION ( BFR ) exigeons du gouvernement illégitime la mise sur pied d'une Commission d'enquête indépendante impliquant l'ordre des avocats du Cameroun afin de faire la lumière totale sur ce décès dont le caractère suspect hante déjà nos esprits. Faute de quoi, le BFR, se verra dans l'obligation de conclure à un assassinat. Ce qui l'obligerait à envisager des mesures de rétorsion à l'endroit des membres et sbires du gouvernement illégitime de Yaoundé.

Tout en prenant la Communauté nationale et internationale à témoin, nous donnons un délai de trois semaines au pouvoir de Yaoundé pour faire la lumière totale sur cette mort.

Le BFR adresse ses condoléances les plus attristées aux familles nucléaire et politique du défunt, et demande à tous les Camerounais de rester vigilants et mobilisés afin que la vérité triomphe désormais dans notre pays.

LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS !

Fait à Paris, le 17 janvier 2020

Pour le BFR

Le Général-Président WANTO

Le Général-SG EL CHE NOU

Le Porte-parole U.E STYVY SAM

La Porte-parole USA Micheline EWANG

Le Conseiller en Com J. Remy NGONO