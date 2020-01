Communiqué du Mouvement Citoyen National Camerounais :: CAMEROON

Joseph Nguessieuk, candidat tête de liste et mandataire de la liste du Mouvement citoyen National Camerounais (Mcnc), informe l’opinion nationale et internationale que suite au contentieux électoral lié aux élections municipales du 09 Février 2020 , la chambre administrative de la Cour Suprême du Cameroun, siégeant en second et dernier ressort, et définitivement, a réhabilité la liste du Mcnc engagée à cette compétition au cours de son audience tenue en date du mercredi 15 janvier 2020 au siège de la haute juridiction à Yaoundé.

A cet effet, il joint sa voix à celle de l’honorable Jean Monthé, président national du Mcnc, pour adresser ses vives et sincères remerciements aux militants et sympathisants de cette formation politique, aux forces vives et aux groupes organisés qui ont cru à la dynamique impulsée à travers l’engagement de cette liste pour les élections municipales prochaines. Il exprime également sa gratitude à ces jeunes, hommes et femmes qui sont restés mobilisés autour de cette candidature et n’ont cessé de le témoigner à travers les multiples réunions organisées au siège du Mcnc à Bafang ou à travers les groupes washapp et la page Facebook intitulé « Tous pour Nguessieuk », et ce, malgré les rumeurs malveillantes diffusées par ses détracteurs politiques. Parallèlement, il important de souligner que tous les soutiens de la liste Mcnc pour les élections municipales du 09 Février sont appellés à accroitre leur mobilisation et à se tenir debout pour l’ouverture officielle de la campagne électorale en date du 25 janvier 2020.

Les informations relatives à l’organisation des équipes de campagne seront publiées dans les brefs délais.

Fait à Yaoundé, le 15 Janvier 2020

Joseph Nguessieuk, candidat tête de liste et mandataire de la liste du Mcnc pour les élections municipales du 09 Février 2020 à Banka